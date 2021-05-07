الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء بالقدس الشرقية قد ترقى لجرائم حرب

جدة - نرمين السيد - حثت الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الجمعة، على إنهاء جميع عمليات الإخلاء القسرى بحق الفلسطينيين فى القدس الشرقية، محذرة من أن أفعالها قد تشكل "جرائم حرب"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل خلال مؤتمر صحفى دورى فى جنيف "ندعو إسرائيل إلى إنهاء كل عمليات الإخلاء القسرى على الفور". وتأتى الدعوة إثر اعتقال 15 فلسطينيا ليلا فى أعقاب اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى ومحتجين على إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية. واندلعت الاشتباكات فى حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية فى خضمّ معركة قضائية محتدمة حول مصير عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء لصالح مستوطنى الاحتلال الإسرائيلى. وأضاف كولفيل "نود أن نؤكد أن القدس الشرقية لا تزال جزءا من الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويسرى عليها القانون الإنسانى الدولى".

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