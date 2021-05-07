الجامعة العربية ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا

جدة - نرمين السيد - رحبت جامعة الدول العربية، بالإعلان يوم أمس الخميس، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، والعمل على اعادة جسور الصداقة والتعاون بين الدولتين فى سياق مبادئ حسن الجوار والإحترام المتبادل والروابط الممتدة بين شعبيهما.





وعبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن تثمين الجامعة لكافة الجهود والمساعى الحميدة التى بذلت من أجل إعادة العلاقات بين الصومال وكينيا، وازالة كل ما كان يعكر صفوها، وآخرها الجهود الحميدة التى اضطلعت بها دولة قطر والتى أفضت إلى الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. ودعا المصدر كل من الحكومتين الصومالية والكينية إلى مواصلة العمل نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين الدولتين، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويساهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

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