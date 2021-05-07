السعودية تفرض تطعيم موظفى القطاعين العام والخاص ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية، اليوم الجمعة، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطًا إلزاميًا لحضور موظفى القطاعين العام والخاص إلى مقرات العمل، دون تحديد موعد لذلك.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وزارة الموارد البشرية السعودية عبر "تويتر"، إن "الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطًا إلزاميًا لحضور الموظفين والموظفات فى جميع القطاعات، العام، والخاص، وغير الربحى، إلى مقرات العمل". كما حثت الوزارة، الموظفين على البدء بإجراءات الحصول على اللقاح "للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحى"، لافتة إلى أنها "ستوضح آلية العمل بالقرار وتاريخ التطبيق قريبًا".

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