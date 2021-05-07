أول هاتف آيفون قابل للطي iPhone Fold بمواصفات رائعة من أبل

استمرارًا للنجاحات المتتالية التي تحققها خلال الفترة الأخيرة من حيث الإصدارات الرائعة والحديثة التي تقدمها للعملاء في جميع أنحاء العالم من هواتفها الأشهر الآيفون، تعكف شركة أبل عملاق صناعة الهواتف الذكية الأمريكية لأول مرة من إطلاق هاتف آيفون قابل للطي iPhone Fold يحمل عدد من المواصفات الحديثة والرائعة، مزودًا بشاشة فائقة الدقة من نوع أموليد OLED ذات المرونة العالية بقياس 8 إنشات وبدقة +QHD، وهو الأمر الذي كان بمثابة المفاجأة لمحبة العلامة الرائدة في دنيا الجوالات، لاسيما وأن شركات كثيرة سبقتها في هذا الأمر منها سامسونج، إلا أن موعد إطلاقه ربما كان هو النقطة الغير مضيئة في الإعلان.

آيفون قابل للطي iPhone Fold

ووفقًا لما تم تداوله من قبل العديد من المواقع الأجنبية المتخصصة والخبراء التقنيين، فسيكون هاتف أيفون الجديد القابل للطي متاحًا للجميع خلال عام 2023 القادم، وسيأتي مزودًا بوحدة تحكم للشاشة بخاصية DDI ذات الأسلاك المصنوع من النانو الفضي التي تعمل باللمس الخفيف، بالمقارنة مع تقنية Y-Octa الخاصة بشركة Samsung، وعكفت الشركة الأمريكية على تصميم هاتف من تلك النوعية نظرًا لاحتياجاته العديدة في الأسواق وبين ملايين المستخدمين في الفترة الأخيرة، وبعدما حققت النماذج المنافسة العديد من النجاحات، لاسيما وأنه سيكون بمثابة دمج للهاتف الذكي مع الحاسب اللوحي.

علامة أبل القابلة للطي

ومما لا شك فيه أن إقدام شركة أبل على إطلاق هاتفها الأول من نوعه القابل للطي، سيكون بمثابة تطور جديد ومذهل في دنيا الهواتف الذكية، لاسيما مع المميزات المدهشة المرتقب أن يحمله، بالإضافة إلى أن تقنية تلك أصبحت العرض ضرورية للأجهزة القابلة للطي في المستقبل التي تدعم أكثر من طية واحدة، أو ما يُطلق عليها الطيات المتعددة ذات الشاشة القابلة للف، لذا كشفت التقارير أن apple تستهدف نتاج ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون هاتف آيفون قابل للطي في الفترة الذي ذكرناها لكم سابقًا.

السعر المتوقع لـ iPhone Fold

وبالرغم من أنه لم يتم الكشف عن السعر المتوقع لهاتف iPhone Fold الجديد، إلا أنه سيكون مقارب من سعر هواتف سامسونج فولد القابلة للطي.