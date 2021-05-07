موعد ماتش ليفربول وساوثهامتون اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب آنفيلد معقل الريدز مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم السبت الموافق 8 مايو 2021 في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الذي يشهد العديد من المباريات القوية في نفس الجولة تجمع في أهمها فريق مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب ضد تشيلسي على ملعب الإتحاد، ويلعب فريق توتنهام هوتسبير خارج ملعبه ضد ليدز يونايتد، بالإضافة إلى موعد ماتش ليفربول وساوثهامتون اليوم في التاسعة والربع بتوقيت مصر، حيث يسعى رفاق كلوب لتحقيق الفوز ضد ساوثهامبتون، والأخذ بالثأر من خسارتهم في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة السابعة عشر على ملعب سينت ماري، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله داني إنجز لاعب ليفربول السابق.

ليفربول ضد ساوثهامتون في مباراة قوية يأمل فيها الريدز تحقيق فوز يعود به لمسار الانتصارات من جديد بعد تعادله في آخر ثلاث مباريات خاضها، حين استضاف ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واكتفى بالتعادل السلبي ليودع البطولة بعد خسارته ذهابا بهدف وحيد سجله محمد صلاح مقابل ثلاثة، ثم تعادل خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد بهدف لكل فريق سجله ماني أولا قبل أن يتعادل أصحاب الأرض قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ليفربول في آخر مبارياته التي خاضها منذ أسبوعين تقريبا استضاف فريق نيوكاسل يونايتد في مباراة تقدم فيها صلاح مبكرا للريدز الذي تفنن لاعبوه في إضاعة الفرص السهلة طوال المباراة لتتلقى شباكهم هدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق ويلسون ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، ولكن ذلك لم يكن كافيا للاعبي الريدز ليتماسكوا لبضعة دقائق فقط لاقتنصا الفوز لتللقى شباكهم هدفا آخر في الثواني الأخيرة عن طريق ويلوك ويواصلوا إضاعة النقاط وتصعيب مهمة التواجد في المربع الذهبي للتأهل للتشامبيونزليج الموسم المقبل على أنفسهم.

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بي ان سبورت HD1.

تعليق: علي محمد علي.

موعد ماتش ليفربول وساوثهامتون اليوم