بالفيديو : مناقشة المشتركة النيابية لقانون رخص مهن امانة عمان بحضور الخرابشة والشواربة

دوت الخليج - بتول دانو تيكا - : ناقشت اللجنة النيابية المشتركة المالية والاقتصاد والاستثمار مشروع قانون رخص مهن امانة عمان لعام 2019 خلال اجتماع عقدته الاثنين الماضي برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات ومقررها النائب جعفر الربابعة اللذين تم التوافق عليهما من قبل اللجنتين بالاضافة لاعضائهما .

وقد بدأت اللجنة النقاش بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية المحامي محمود الخرابشة ورئيس لجنة الامانة يوسف الشواربة وممثلين عن غرفتي تجارة وصناعة عمان وآخرين .

وقال السليحات إنهم يينون على ما توصل اليه المجلس السابق على اعتبار أن القانون طرح في عهد المجلس السابق والعمل تراكمي .

وقال الشواربة إن هذا القانون يجيء بعد ثلاثة عقود من قانون رخص المهن ما يتوجب العمل على تجديده ليواكب التطور الذي شهدته هذه العقود في المجالات كافة .

وشارك في النقاش النواب علي الغزاوي وعمر النبر وطلال النسور وعبد الرحيم الازايدة وخالد ابو حسان وخالد البستنجي وجعفر ربابعة ودينا البشير ونضال الحياري ومحمد السعودي وسليمان ابو يحيى وعبدالله عواد وناجح العدوان وغازي الذنيبات وغازي البداوي وهايل عياش وعبد السلام الخضير وأدلى كل بملاحظاته واستفساراته .

وقد شارك في التوضيح والتصحيح لبعض نقاط الخلاف الوزير والمحامي المخضرم محمود الخرابشة الذي سبق وترأس لجانا نيابية متعددة إبان عضويته التي لم تنقطع عن مجلس النواب سوى مرة واحدة ، وهو يشارك في النقاشات لأول مرة كوزير للشؤون القانونية حيث شغل موقعا وزاريا لمرتين أولاهما كوزير دولة في حكومة الخصاونة ، وثانيهما كوزير للشؤون القانونية بعد التعديل الوزاري الأخير الذي اجراه الرئيس ..

وخلال الاجتماع يبوم الاثنين تم التوافق على التعريفات والمصطلحات الواردة .

المدينة نيوز سجلت اجتماع الأثنين واليكموه بالفيديو :