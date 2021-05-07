وفاة عبدالرحمن العجلان شيخ المؤذنين بالحرم المكى

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام سعودية، تردد صوت الشيخ العجلان فى جنبات المسجد الحرام، إذ درّس العلوم الشرعية تحت المكبرية بالمسجد الحرام بشكل يومى على طوال العام، وحظيت دروسه اليومية بجموع غفيرة من طلاب العلم، حيث يحرص الكثير من الطلاب من مختلف الدول الإسلامية على حضور درسه اليومى، فقد كان حريصا على إلقاء دروسه وعدم تأخيرها حتى أنه كان يلقيها خلال أزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» عن بعد.

وصلى على الفقيد بعد صلاة الجمعة اليوم، ودفن فى مقبرة شهداء الحرم بالشرائع.

والشيخ عبدالرحمن عبدالله العجلان، ولد فى منطقة القصيم عام 1357هـ، وتلقى تعليمه فى الكتاتيب، ثم التحق بالمدرسة الفيصلية فى بريدة، وتخرج منها عام 1371هـ ثم التحق بمعهد بريدة العلمى وكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفى عام 1386هـ التحق بالمعهد العالى للقضاء عند بداية افتتاحه، وتخرج منه، وعين فى السلك القضائى، إلا أنه طلب الإحالة للتقاعد، وفرغ نفسه لتدريس العلوم الشرعية تحت مكبرية المسجد الحرام لأكثر من 31 عاما.