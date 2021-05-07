عاجل شركة أرامكو للبترول تخفض أسعار البنزين للنصف في مايو 2021

أرامكو للبترول تخفض أسعار البنزين للنصف أصدرت الشركة السعودية أرامكو قرار أنها ستلغي نظام المراجعة الربع سنوية والتي كانت تعتمد عليها وستصبح المراجعة بشكل شهري ودوري على مدار السنة ، وسيتم صدور أسعار البنزين الجديدة عن كل شهر في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي حيث تطبق تلك الأسعار في كافة محطات الوقود حتى نزول الأسعار الجديدة للوقود في الشهر التالي وسيتم تطبيقها في اليوم الحادي عشر من الشهر على كافة المواطنين كما تحاول التخفيض لما تمر به البلاد في الوقت الحالي ومن المتوقع ان تخفض شركة ارامكو أسعار البنزين في مايو 2021.

أرامكو تخفض أسعار البنزين في مايو 2021

تجري شركة أرامكو السعودية للبترول مراجعات شهرية لأسعار البنزين علي مدار السنة بالكامل لذلك قررت أرامكو تخفيض أسعار بنزين شهر مايو 2021 إلى ما يزيد عن نصف سعر البنزين في شهر أبريل 2021 ، وهناك منشور خاص لموقع “سبق” السعودي يفيد بأنه الأسعار الجديدة للوقود في شهر أيار منخفضة بالنسبة للأسعار البنزين السابقة حيث يكون سعر لتر البنزين كالتالي:

لتر بنزين 91 سيكون السعر منحصر ما بين (1.31 هلله إلي 0.75 هلله) للتر

لتر بنزين 95 سيكون السعر منحصر ما بين (1.47 هلله إلي 0.92 هلله) للتر

أسعار البنزين في شهر مايو 2021

هكذا من أكثر العوامل المؤثرة على أسعار البنزين هي الأسعار ألعالمية للوقود 2021 وأن أسباب تغيير الأسعار المحلية بسبب أسعار التصدير من إلى كافة الأسواق العالمية الخارجية للدولة وقالت الشركة السعودية إنها ستجري مراجعات شهرية بدلا من المراجعات الربع سنوية التي كانت تجريها، لافتة إلى أن تعديل الأسعار سيكون دوما في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يكون التطبيق في صباح اليوم الحادي عشر.

كما أكدت وكالة رويترز العالمية علي أن هناك تراجع في أسعار النفط بعد الارتفاع السابق بسبب تقليل القيود في أوروبا مع انخفاض في المخزون الخام داخل الولايات المتحدة الأمريكية قبل يوم الخميس. والذي نتج عن انتشار هائل الجائحة كورونا في كافة البلاد وخصوصا الهند في الوقت الحالي حيث تعدت نسبة الإصابات والوفيات في دولة الهند اعداد كبيرة على مستوى المحافظات والمدن والقرى للهند ومن المتوقع أن الطلب سوف يتعافى بشكل بطيء.