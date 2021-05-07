موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة لموقعة حسم الدوري الإسباني

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة لها، على ملعب كامب نو في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، ضمن مباريات الجولة 35 من المسابقة، حيث يتصدر الفريق المدريدي جدول الليجا برصيد 76 نقطة، بينما يأتي الفريق الكتالوني ثالثا بـ74 نقطة، متخلفا بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد صاحب الرصيد نفسه، وسوف تحسم نتيجة هذه المباراة بشكل كبير، مصير لقب الليجا هذا الموسم، مع تبقي 3 جولات فقط بعدها على النهاية.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

يطلق الحكم أنطونيو ميغيل ماثيو لاهوز، صافرة موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، مساء غد السبت الموافق 8 مايو / آيار 2021، على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني. ويترقب عشاق كرة القدم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مصر).

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تنفرد مجموعة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات الدوري الإسباني في المنطقة العربية، ومن المقرر أن تبث المباراة على شاشتها عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 – beIN Sports HD1.

المباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد البطولة الدوري الإسباني الموعد والتوقيت السبت 8 مايو 2021 الساعة 17:15 بتوقيت السعودية. الملعب كامب نو القنوات الناقلة بي إن سبورتس إتش دي 1 – beIN Sports HD1

تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتكيو مدريد

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد، مشيرة إلى أن المدير الفني للفريق الكتالوني، رونالد كومان سوف يحوض المواجهة بخطة 3 – 5- 2، كما يلي:

حراسة المرمى : تير شتيجن.

: تير شتيجن. الدفاع: أراخو – لونجليه – بيكيه – جوردي ألبا – سيرجي روبيرتو.

أراخو – لونجليه – بيكيه – جوردي ألبا – سيرجي روبيرتو. الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – بيدري.

فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – بيدري. الهجوم: ميسي – جريزمان.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة

يعتمد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد في موقعة برشلونة على خطة 3-5-2 كذلك، وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن التشكيل المتوقع سيكون كالآتي: