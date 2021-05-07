أخبار اليمن : الأرصاد لـ"المواطنين": الزموا منازلكم خلال الساعات المقبلة

الأرصاد لـ"المواطنين": الزموا منازلكم خلال الساعات المقبلةحذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، المواطنين من أمطار غزيرة وتدفق للسيول في عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية وممتدة شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، أبين وشبوة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل محافظات عدن، أبين، شبوة، تعز والحديدة، والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأجزاء من أرخبيل سقطرى.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها خاصة المرتفعات الغربية من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الإنزلاقات الصخرية أو الطينية ومن التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.

وحث المركز على عدم استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية تجنباً للأضرار المحتملة.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت : 39.4 ملم في إب، 15.8 في السدة ـ إب، 13 في ذمار، 11 في ريمة، 1.4 في الكدن ـ الحديدة، 00.7 في المعافر ـ تعز، كما هطلت أمطار متفرقة رعدية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.