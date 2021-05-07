شيخ الأزهر: للمرأة السفر دون محرم ونصيب من ثروة الزوج

حسم شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، الجمعة، الجدل الفقهي المتعلق بعدد من القضايا المعاصرة، التي تهم المرأة.
وذكر شيخ الأزهر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا".
وتابع: "الطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام".
وأوضح الشيخ أحمد الطيب أنه "لا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول"، مضيفا "وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها".
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