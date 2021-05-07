واشنطن: الحوثيون أضاعوا فرصة كبرى لإظهار التزامهم بالسلام

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك فى بيان أصدرته الخارجية الأمريكية عن نتائج الجولة الإقليمية التى عاد منها مبعوث واشنطن لشؤون اليمن تيموثى ليندركينج، وشملت السعودية وسلطنة عمان والأردن، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وذكر البيان أن المبعوث الأمريكى أشاد بالتعاون المتواصل والوثيق من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مضيفا: "هناك صفحة عادلة مطروحة على الطاولة ستتيح تخفيف معاناة اليمنيين فورا، لكن الحوثيين أضاعوا فرصة كبرى لإظهار التزامهم بالسلام والمضى قدما فى هذا المقترح، من خلال رفضهم اللقاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث فى مسقط، خاصة وأن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للتوصل إلى إتفاق لإنهاء النزاع".

وتابع البيان أن الحوثيين، خلافا لتصريحاتهم عن الوضع الإنسانى فى البلاد، يواصلون هجومهم على مأرب ويزيدون الظروف المروعة التى يعانى منها النازحون هناك تعقيدا.

واختتم البيان بالقول: "مع التوافق والسعى الدولى المتزايد إلى إنهاء النزاع فى اليمن دون مزيد من التأخر، ينبغى لجميع الأطراف أن تتواصل مع مبعوث الأمم المتحدة والتعامل مع المقترح المطروح على الطاولة لأجل الشعب اليمنى".