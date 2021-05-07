جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك فى بيان أصدرته الخارجية الأمريكية عن نتائج الجولة الإقليمية التى عاد منها مبعوث واشنطن لشؤون اليمن تيموثى ليندركينج، وشملت السعودية وسلطنة عمان والأردن، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وذكر البيان أن المبعوث الأمريكى أشاد بالتعاون المتواصل والوثيق من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مضيفا: "هناك صفحة عادلة مطروحة على الطاولة ستتيح تخفيف معاناة اليمنيين فورا، لكن الحوثيين أضاعوا فرصة كبرى لإظهار التزامهم بالسلام والمضى قدما فى هذا المقترح، من خلال رفضهم اللقاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث فى مسقط، خاصة وأن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للتوصل إلى إتفاق لإنهاء النزاع".
وتابع البيان أن الحوثيين، خلافا لتصريحاتهم عن الوضع الإنسانى فى البلاد، يواصلون هجومهم على مأرب ويزيدون الظروف المروعة التى يعانى منها النازحون هناك تعقيدا.
واختتم البيان بالقول: "مع التوافق والسعى الدولى المتزايد إلى إنهاء النزاع فى اليمن دون مزيد من التأخر، ينبغى لجميع الأطراف أن تتواصل مع مبعوث الأمم المتحدة والتعامل مع المقترح المطروح على الطاولة لأجل الشعب اليمنى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: الحوثيون أضاعوا فرصة كبرى لإظهار التزامهم بالسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.