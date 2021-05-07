جوتيريش: على الدول الكبرى منع الانزلاق إلى حرب باردة جديدة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن جوتيريش قوله اليوم الجمعة: "لقد حذرت من مخاطر انقسام جيوستراتيجى جديد وحدوث خلل فى العلاقات بين القوى الكبرى. وذلك من شأنه أن يقود إلى تعقيد هائل للتعاون الدولى ونحن أحوج ما نكون إليه.. علينا تفادى نوع جديد من الحرب الباردة بأى ثمن كان".
وفى وقت سابق أعلن دميترى مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة عادت خلال السنوات القليلة الماضية إلى عهد الحرب الباردة، مشيرا إلى أن العقوبات والمواجهة تجعل من الاضطراب فى العالم، حالة مستمرة.
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