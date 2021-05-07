أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يحدد موعد عيد الفطر في اليمن

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الفلكي الشوافي يحدد موعد عيد الفطر في اليمن

أعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته بشأن بداية يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام. الفلكي الشوافي يحدد موعد عيد الفطر في اليمنأعلن الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته بشأن بداية يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام. وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، بالنسبة لليمن موعد تحري الهلال/ يوم الشك تكون من بعد غروب شمس 29 من شهر رمضان 1442 هجري الموافق الثلاثاء 11 من مايو 2021، في ذات اليوم تغرب الشمس على غرب اليمن قبل حدوث الاقتران المركزي (قبل ولادة هلال شوال فلكيا)، كما يغرب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس بحوالي 11 دقيقة، وحكم الرؤية للهلال من مطالع اليمن في ذات الليلة مستحيلة، وهذا ما نؤكده بشهادتنا هذه بالحساب الفلكي. وأكد الفلكي اليمني أن الاربعاء متمم لشهر رمضان ويوم الخميس 13 مايو 2021 غرة شهر شوال المبارك 1442 هجرية.

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