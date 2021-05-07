لبنان.. حقول الخضروات في البقاع تروى بالصرف الصحي

رصدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان، الخميس، إقدام أحد المزارعين في بلدة حوش الحريمي في البقاع الأوسط، على ري حقول الملفوف بمياه نهر الليطاني الملوثة.

موضوع تلوث مياه الري في البقاع موضوع يتجدد باستمرار، وسط غياب رقابة الدولة من جهة، والمشاكل التي تشغل الرأي العام في البلاد من جهة أخرى.

وأعلنت المصلحة الموجهة بالاهتمام بنهر الليطاني وسلامته ونظافته، الخميس، أنها كانت قد وجهت كتابين إلى كل من محافظ البقاع، ومحافظ بعلبك الهرمل، طلبت بموجبهما منع ري المزروعات من مياه نهر الليطاني وروافده في نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، وضرورة تأمين مقتضيات الأمن الصحي.

وتذرع عدد كبير من المزارعين باستخدام مياه النهر الملوثة لري محاصيل الذرة العلفية، لكن تبين أنها تخصص للاستهلاك البشري.

وأشارت أن مياه نهر الليطاني لا تزال غير مطابقة للمعايير الجرثومية لاستخدامها لري المزروعات، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

مشكلة قديمة-جديدة

وتعود مشكلة تلوث مياه نهر الليطاني في الحوض الأعلى إلى استمرار مشكلة تدفق مياه الصرف الصحي إلى نهر الليطاني وروافده بشكل غزير يصل سنويا بحدود 47 مليون متر مكعب.

وأدى ذلك إلى رفع نسبة التلوث الى مستويات خطيرة وانتشار مرض السرطان ووفاة العديد من أبناء البقاع والمناطق المحيطة.

مصلحة الليطاني

تعليقا على مدى خطورة الموضوع، أكد المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في مصلحة الليطاني، الدكتور سامي علويه لموقع دوت الخليج أن مياه بحيرة القرعون ونهر الليطاني هي مياه غير صالحة للري منذ ما قبل العام 2015، لذلك توقفت مصلحة الليطاني التي تدير مشروع ري البقاع الجنوبي عن تشغيل مشروع الري.

وقال علويه: " فوجئنا في عام 2018 بهذا الواقع حيث كانت تنتشر محطات الضخ بكميات هائلة فوق نهر الليطاني، يومها أجرينا التحاليل قبل عامين وأكدنا أن هذه المياه غير صالحة للري ".

واستغرب كيف أن " الإجراءات الفعلية لضبط المخالفات لم تتخذ، موضحا بالقول: " يقتصر دورنا على تبليغ وزارة الزراعة وأمن الدولة وقد رصدنا أيضا ري نبات الحشيشة المخدر، لا بل كشفنا صراعات بين المزارعين على كيفية سرقة أنبوب الصرف الصحي لتحويله إلى ري الأراضي الزراعية".

الإصابة بالسرطان إلى خمسة أضعاف

بدوره استغرب رئيس الهيئة الوطنية الصحية، الدكتور إسماعيل سكرية، في حديثه مع موقع دوت الخليج عدم اكتراث بعض المزارعين لخطورة الوضع وقال : " قمنا في عامي 2015 و 2016 بدراسة علاقة تلوث حوض الليطاني بأمراض السرطان المتزايدة بين سكان الحوض، وجاءت النتائج مرعبة بأربعة وخمسة أضعاف النسبة العامة للإصابات الوطنية، ولم تحرك الدراسة المسؤولين".

ورأى خبير البيئة المائية الدكتور كمال سليم في حديثه مع دوت الخليج أن " الروافد السبعة لنهر الليطاني جميعها ملوثة وبمستوى عال جدا، لا سيما أن بعض المصانع لم تلتزم بإنشاء محطات تكرير ذاتية".

وتوقع سليم أن يتغاضى بعض المزارعين عن شراء مياه نظيفة بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي تدفعهم الى الري بالماء الملوث قليل الكلف.