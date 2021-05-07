أمريكا تحذر إسرائيل من تداعيات طرد الفلسطينيين من منازلهم

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مخاوفها بشأن خطط إسرائيل لإجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها فى "أحد أحياء القدس"، وحثتها على الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التى قد تزيد من تأجيج التوترات.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر: "نشعر بقلق عميق إزاء التوترات المتصاعدة فى القدس. مع اقترابنا من فترة حساسة فى الأيام المقبلة، سيكون من الضرورى لجميع الأطراف ضمان الهدوء والتصرف بمسؤولية، لتهدئة التوترات وتجنب المواجهات".
وأضافت بورتر خلال إفادة صحفية: "من الأهمية بمكان تجنب الخطوات الأحادية الجانب التى من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم التوترات أو إبعادها عن السلام الذى يشمل عمليات الإخلاء ونشاط المستوطنات وهدم المنازل".
وعبرت بورتر عن مخاوف الولايات المتحدة من "احتمال إخلاء عائلات فلسطينية" وأشارت إلى أن العديد منهم "عاشوا فى منازلهم لأجيال".
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