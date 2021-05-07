جدة - نرمين السيد - واندلعت مواجهات بين مصلين وشرطة الاحتلال الإسرائيلى، فى المسجد الأقصى، وأطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت على المصلين. واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلى 15 فلسطينيا، مساء أمس الخميس، فى أعقاب اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى ومحتجين على إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية. واندلعت الاشتباكات فى حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية فى خضمّ معركة قضائية محتدمة حول مصير عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء لصالح مستوطنى الاحتلال الإسرائيلى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة نحو 10 فلسطينيين خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال داخل الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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