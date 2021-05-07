التعاون الخليجى يدين استمرار تجاوزات الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته لاستمرار السلطات الإسرائيلية فى بناء المستوطنات والتهجير وإخلاء حى الشيخ جراح بالقدس الشرقية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.





وحسبما نشر مجلس التعاون الخليجى عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، عبر الأمين العام عن خطورة ما تقوم به إسرائيل فى الاستمرار فى مخالفة مبادئ القانون الدولى والجهود الدولية، والتى لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام إحياء السلام فى منطقة الشرق الأوسط للوصول إلى حل نهائى للصراع الدائر فيها.

وطالب الحجرف المجتمع الدولى بالضغط على السلطات الإسرائيلية؛ للحد من بناء مستوطنات جديدة والتهجير القسرى للشعب الفلسطينى.

وأكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون فى دعم القضية الفلسطينية ومساندته للشعب الفلسطينى الشقيق، وحقه المشروع فى إقامة دولته المستقلة وفق لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المبادرة العربية للسلام وفى إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية.