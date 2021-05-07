بايدن: نعتقد أن إيران جادة فى مفاوضات فيينا

جدة - نرمين السيد - وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن إيران جادة فى المحادثات التى تجرى فى فيينا، أجاب بايدن: "نعم ولكن لأى مدى وما هم على استعداد لفعله، أمران مختلفان".

وفى وقت سابق، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين فى مفاوضات فيينا أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لرفع جزء ملموس من عقوباتها عن طهران، لكن الأخيرة تطالب بالمزيد.