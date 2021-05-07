نتائج وزارة الدفاع  1442 طريقة الاستعلام وحجز موعد المقابلة والمستندات المطلوب طباعتها

نتائج وزارة الدفاع 1442 طريقة الإستعلام وحجز موعد المقابلة وتعرف على المستندات المطلوب طباعتها، يبحث الكثير من سكان المملكة العربية السعودية إلى التقديم في مسابقة وزارة الدفاع 1442والتي أعلنت عنها القوات المسلحة مؤخراً عبر موقعها الرسمي، لذا نتناول اليوم طريقة الإستعلام عن نتائج وزارة الدفاع وطريقة الاستعلام بسهولة واستكمال الإجراءات وحجز المواد بالإضافة إلى المستندات المطلوب طباعتها.

نتائج وزارة الدفاع 1442 طريقة الإستعلام

لكي تتمكن من الإستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1442 كل ما عليك القيام به هو الدخول إلى رابط الإستعلام عن نتائج وزارة الدفاع الرسمي، ويتم مباشرة فتح الصفحة الرسمية للإستعلام عن نتائج وزارة الدفاع، يتم إدخال إسم المستخدم و كلمة المرور والرمز التأكيدي الظاهر في الشاشة ثم الضغط على دخول، في حالة ترشيحك يتم ظهور رسالة بأنه قد تم ترشيحك أولياً وعليك إكمال إجراءاتك، ولكن إذا ظهرت حالة الطلب فارغة أو بدون أي كتابة فإن هذا يعني أن طلبك مازال تحت الإجراء ويتم متابعته وستصل إليك رسالة في القريب العاجل بأنه قد تم ترشيحك أولياً.

في حال إذا تم ترشيحك يتم الضغط على زر إكمال البيانات اللازمة حتى تظهر صفحة جديدة عليك إدخال بياناتك بها ومنها بيانات العائلة بالكامل والتي تصل إلى إسم الجد و إسم الجدة وأرقام هوياتهم، وأرقام هوية الأب والأم ومكان الميلاد ومدينة السكن لإتمام الإستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1442، بالإضافة إلى كافة البيانات الخاصة بالمؤهل العلمي الذي قمت بالحصول عليه.

حجز موعد المقابلة الشخصية وزارة الدفاع

بعد التأكد من إتمام ملء كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على حفظ للإنتقال إلى الخطوة المقبلة وهي حجز موعد المقابلة الشخصية وزارة الدفاع، ولكي تتمكن من حجز الموعد يتم الضغط على حجز الموعد ثم يتم فتح صفحة جديدة، الخيار الأول مركز التجنيد يتم فيه تحديد المكان التي تريد حضور المقابلة به ويجب أن يكون أحد الأماكن المتواجدة في الجدول يتم إختيار أقرب مكان لك، ثم يتم إختيار الموعد أو اليوم عليك إختيار أحد الأيام المتاحة المناسبة لك والتي بجانبها علامة صح باللون الأخضر وكلمة متاح، ثم يتم تحديد ساعة الحضور والضغط على حفظ، وبتلك الكيفية تم حجز الموعد بنجاح.

المستندات المطلوب طباعتها لمسابقة وزارة الدفاع

هناك 10 مستندات مطلوب طباعتها لمسابقة وزارة الدفاع المستند الأول هو إستمارة الطلب ثم إستمارة التعليمات واستمارة الوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى استمارة معلومات المتقدم واستمارة الأصل والمنشأ واستمارة التعاقد والمعلومات الشخصية، كما عليم إرفاق إستمارة الفحص الطبي وبيان الخدمات السابقة وأخر مستند هو كارت المراجعة، عليك التأكد من أنك قد قمت باستيفاء كافة الاستمارات والأوراق المطلوبة لمسابقة وزارة الدفاع عبر ورقة التعليمات والشروط، ويتم طباعة الورق طباعة مُلونة وحضور المقابلة في الموعد المحدد سابقاً.