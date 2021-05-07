الاستعلام عن المساعدة المقطوعة في رمضان 1442، يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية ذات الدخل المحدود والحالة المادية المتوسطة عن المساعدة المقطوعة من اجل تحسين الظروف المعيشية وتعتبر المساعدات المقطوعة هو نوع من المساعدة الشهرية ضمن برنامج وزارة التضامن الاجتماعي وهى عبارة عن دفع مبلغ مقدر للأشخاص الذي يستحقون الضمان الاجتماعي وسنوضح لكم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة في رمضان بأكثر من طريقة وشروط الحصول عليها بالتفصيل.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لا يقل عن 35 سنة.

تقدم هذه المساعدة للأفراد العاطلين عن العمل والأفراد الذي ليس لديهم دخل ثابت وأيضا الأيتام والفقراء واسر السجناء.

تقدم المساعدة المقطوعة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي فقط وليس من جه أخرى.

يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك اى عقار أو ارض.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعةمواعيد المساعدة المقطوعة

في العادة لم يتم تحديد وقت معين وتتم نزولها في الشهور التي يحتاج فيها شراء كافة مستلزمات الأسر والأفراد مثل شهر شعبان ورمضان.

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم ادخل على الخدمات الإلكترونية.

ادخل الرقم القومى في الخانة الظاهرة.

قم بكتابة الكود الخاص به الذي يتكون 5 أرقام.

بعد ذلك يتم عرض البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة وموعد الحصول عليها.

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم انقر على المساعدة المقطوعة وادخل البيانات بشكل صحيح.

بعد ذلك ادخل رقم الطلب التي تم الحصول عليه أثناء التسجيل للحصول على المساعدة.

وأخيرا يظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة.

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

قم بإدخال رقم السجل المدني في الخاصة المخصصة.

ثم اكتب الكود الظاهر أمامك بشكل صحيح.

وأخيرا تظهر للك كافة البيانات الخاصة بالمساعدة المقطوعة وموعد الحصول عليها واذا كان المتقدم يستحق ام لا.

يمكن للمتقدم الاتصال على أرقام +777432317966.

يمكنك تقديم الرقم القومى للمتقدم لاستعجال الطلب

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهويةالاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلبالاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدنيوسائل الاتصال للشكوى للحصول على المساعدة المقطوعة