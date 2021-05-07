أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 في السعودية والعالم العربي 1442

أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 حيث يتساءل الكثير منا عن موعد عيد الفطر حيث البهجة والاحتفالات التي ينتظرها العالم الإسلامي أجمع، هو يوم أجازه نقضيه مع العائلة والأصدقاء للاحتفال بعد صيام شهر رمضان المبارك، ومع نهاية الشهر الكريم يبحث الكثير منا عن اليوم بالتحديد الذي يبدأ فيه أيام العيد وتبدأ الاحتفالات، مع العلم بأنه لابد من مراعاة الإجراءات الاحترازية.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2021

من الأعياد الإسلامية المميزة التي تأتينا في أول شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان المبارك حيث يفطر المسلون ويتوقف الصوم ويتم تحضير أطعمة العيد وارتداء الملابس الجديدة، أما عن موعد عيد رمضان المبارك هذا العام فهو يأتي في الثالث عشر من مايو تحديدًا يوم الخميس وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي اشارت إلى أنه من المستحيل رؤية الهلال يوم الثلاثاء، وبذلك يُرى في يوم الأربع ليصبح الخميس 13 مايو أول أيام العيد.

موعد عيد الفطر 2021 السعودية

الشهر تام أيضًا في السعودية؛ لذا يوم الخميس هو يوم عيد الفطر المبارك أما عن الاجازات فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أن الإجازة في القطاع الخاص سوف تبدأ قبل العيد بيومين أي في يوم الثلاثاء 29 من رمضان الموافق ميلاديًا 11 مايو 2021 وسوف تستمر حتى 3 شوال الموافق ميلاديًا 15 مايو أي تنتهي ثالث أيام العيد، ولكن في القطاع الحكومي سوف تبدأ مع نهاية يوم الخميس الموافق 6 مايو أي بدأت بالفعل وسوف تستمر إلى 17 مايو 2021 أي تستغرق 11 يوم.

موعد عيد الفطر المبارك 2021

أكد هيئة الرؤية وكبار العلماء التابعين إلى المملكة العربية السعودية أن شهر رمضان هذا العام سوف يكون تام أي 30 يوم وبذلك بات يوم الخميس 13 مايو هو عيد الفطر المبارك وطبقًا للإحصائيات سوف يظهر هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 في الساعة 21:59 وبالتالي يصبح يوم الأربعاء هو اخر أيام شهر رمضان المبارك ليبدأ الاحتفال بـ عيد الفطر المبارك.

ختامًا تعرفنا على إجابة تساؤل موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 في السعودية والوطن العربي، وكل عام وأنتم بخير وعافية، رجاء الاستمرار على الإجراءات الاحترازية خاصةً في فترة العيد.