نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الثاني وخطوات استخراج الدرجات وزارة التربية والتعليم

نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الثاني ، كثرت عمليات البحث في تلك الساعات في الفترة الحالية لمعرفة الخطوات الخاصة من أجل استعلام درجات الطلاب ونتائجهم في الفصل الدراسي الثاني، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتائج سوف تصبح متاحة إلكترونيًا بعد أيام قليلة، بعد أن تنتهي أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدًا لعرضها على الموقع الإلكتروني لبوابة الثانوية العامة للطلاب في كافة محافظات مصر.

نتيجة أولى ثانوي 2021

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي سوف يتم إعلانها خلال ساعات قليلة، حيث يتم الآن رصد الدرجات استعدادًا لرفعها عبر الموقع الإلكتروني، حيث سيتم الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي إلكترونيًا على مستوى جميع محافظات مصر، ويمكن التعرف على الدرجات عن طريق :

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم أو بوابة الثانوية العامة.

الضغط على أيقونة نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني.

اختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن الدرجات الخاصة بالطلبة والتي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الكود التعريفي.

وزارة التربية والتعليم

أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم كشف الستار قريبًا عن نتائج الصف الأول الثانوي، بعد أن أكد أنه سوف يتم إعتماد نتائج الطلبة والطالبات قريبًا، على أن تظهر النتائج باستخدام الكود الذي حصل عليه الطلاب لدخول الاختبارات، ويحتاج الطالب إلى كتابة الكود الخاص به، وأيضًا كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم، واختيار المرحلة التعليمية التي يكون بها الطالب، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني، والضغط على الاستعلام لتظهر النتائج واضحة للطلبة والطالبات.

موعد إعلان نتائج الصف الأول الثانوي

وفي المقابل كشفت مديريات التربية والتعليم في بعض المحافظات عن الإنتهاء من عمليات التصحيح لامتحانات شهر إبريل والتي سيتم بناء عليها إعلان النتائج للطلبة والطالبات، فأوضح مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن الإدارات التعليمية حاليًا قد بدأت في مراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني استعدادًا للإعلان عن النتائج عبر موقع الوزارة إلكترونيًا كي لا يضطر الطلاب وأولياء الأمور للذهاب إلى المدارس والحصول على الدرجات.