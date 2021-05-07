عروض العيد من جرير وخصومات مثيره لن تتوقعها علي جميع الأجهزة الحديثة

عروض العيد من جرير من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة حديثا والتي أعلنت عنها مكتبه جرير عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبه عيد الفطر المبارك، كما تم الإعلان حديثا أيضا من قبل المكتبة عن عروض الإجازة والتي شملت عروض الإجازة علي أيفون 12 بجميع الإصدارات و عروض الإجازة من مكتبه جرير علي سامسونج آس 21 وهدايا مجانيه وأعلنت المكتبة عن كيفيه الحصول عليهم بكل سهوله، والآن سوف نقوم بشرح العروض بالتفصيل علي جميع الأجهزة وتوضيح العروض من خلال هذه المقالة. عروض العيد علي ابل عروض العيد علي ابل شملت العروض باقة من أجهزة ابل والتي سوف نوضحها من خلال الأتي: أيفون 12 برو بسعة 256 جيجا باللون الأزرق المحيطي و الذهبي بسعر 4899 ريال بدلا من 5199 ريال.

أيفون 12 مني بسعة 64 جيجا باللون البنفسجي الجديد بسعر 3299 ريال.

ايربودز ابل داخليه لاسلكيه بسعر 949 ريال بدلا من 1199 ريال.

ابل أيباد برو 12.9 2020 وآي فاي باللون الأسود بسعر 4199 ريال بدلا من 4449 ريال. عروض الهواتف الذكية عروض الهواتف الذكية كما شملت العروض باقة من احدث الهواتف الذكية والتي نوضحها من خلال الأتي: سامسونج جالكسي أس 21 ألترا بسعة 256 جيجا باللون الأسود بسعر 4599 ريال بدلا من 5399 ريال وهدايا بقيمه 1200 ريال.

آوبو رينو 5 برو بسعة 256 جيجا باللون الأسود بسعر 2799 ريال وهديه بقيمه 200 ريال.

هواوي وآي 7 بي بسعة 64 جيجا باللون الأزرق بسعر 649 ريال بدلا من 715 ريال.

سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة 256 جيجا بسعر 2599 ريال بدلا من 5149 ريال. عروض اللاب توب من جرير عروض اللاب توب من جرير والآن سوف نقوم بتوضيح عروض اللاب توب من جرير وهي كالاتي: اتش بي نوت بوك 15 باللون الأسود بسعر 1949 ريال بدلا من 2349 ريال.

مايكروسوفت surface بحجم 13.5 بوصه بسعر 3899 ريال بدلا من 4599 ريال وهديه بقيمه 339 ريال.

أم أس أي مودرن 14 لاب توي بحجم 14 بوصه باللون الأسود بسعر 2599 ريال بدلا من 2799 ريال.

اسوس زين بوك 14 لاب توب بسعر 3499 ريال بدلا من 3999 ريال. عروض التليفزيونات من جرير وكالعادي من جرير والمتوقع أن العروض تشمل فئه من التليفزيون الذكي وهم: سوني 55 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي بسعر 2599 ريال بدلا من 3999 ريال.

سوني 65 بوصه بدقه ألترا اتش دي بسعر 3499 ريال بدلا من 5099 ريال.

هاير 55 بوصه بدقه ألترا اتش دي بسعر 1549 ريال بدلا من 2799 ريال.

هاير 65 بوصه بدقه ألترا اتش دي بسعر 2349 ريال بدلا من 4699 ريال. الوسوم

عروض العيد من جرير من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة حديثا والتي أعلنت عنها مكتبه جرير عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبه عيد الفطر المبارك، كما تم الإعلان حديثا أيضا من قبل المكتبة عن عروض الإجازة والتي شملت عروض الإجازة علي أيفون 12 بجميع الإصدارات و عروض الإجازة من مكتبه جرير علي سامسونج آس 21 وهدايا مجانيه وأعلنت المكتبة عن كيفيه الحصول عليهم بكل سهوله، والآن سوف نقوم بشرح العروض بالتفصيل علي جميع الأجهزة وتوضيح العروض من خلال هذه المقالة. عروض العيد علي ابل عروض العيد علي ابل شملت العروض باقة من أجهزة ابل والتي سوف نوضحها من خلال الأتي: أيفون 12 برو بسعة 256 جيجا باللون الأزرق المحيطي و الذهبي بسعر 4899 ريال بدلا من 5199 ريال.

أيفون 12 مني بسعة 64 جيجا باللون البنفسجي الجديد بسعر 3299 ريال.

ايربودز ابل داخليه لاسلكيه بسعر 949 ريال بدلا من 1199 ريال.

ابل أيباد برو 12.9 2020 وآي فاي باللون الأسود بسعر 4199 ريال بدلا من 4449 ريال. عروض الهواتف الذكية عروض الهواتف الذكية كما شملت العروض باقة من احدث الهواتف الذكية والتي نوضحها من خلال الأتي: سامسونج جالكسي أس 21 ألترا بسعة 256 جيجا باللون الأسود بسعر 4599 ريال بدلا من 5399 ريال وهدايا بقيمه 1200 ريال.

آوبو رينو 5 برو بسعة 256 جيجا باللون الأسود بسعر 2799 ريال وهديه بقيمه 200 ريال.

هواوي وآي 7 بي بسعة 64 جيجا باللون الأزرق بسعر 649 ريال بدلا من 715 ريال.

سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة 256 جيجا بسعر 2599 ريال بدلا من 5149 ريال. عروض اللاب توب من جرير عروض اللاب توب من جرير والآن سوف نقوم بتوضيح عروض اللاب توب من جرير وهي كالاتي: اتش بي نوت بوك 15 باللون الأسود بسعر 1949 ريال بدلا من 2349 ريال.

مايكروسوفت surface بحجم 13.5 بوصه بسعر 3899 ريال بدلا من 4599 ريال وهديه بقيمه 339 ريال.

أم أس أي مودرن 14 لاب توي بحجم 14 بوصه باللون الأسود بسعر 2599 ريال بدلا من 2799 ريال.

اسوس زين بوك 14 لاب توب بسعر 3499 ريال بدلا من 3999 ريال. عروض التليفزيونات من جرير وكالعادي من جرير والمتوقع أن العروض تشمل فئه من التليفزيون الذكي وهم: سوني 55 بوصه بدقه 4k ألترا اتش دي بسعر 2599 ريال بدلا من 3999 ريال.

سوني 65 بوصه بدقه ألترا اتش دي بسعر 3499 ريال بدلا من 5099 ريال.

هاير 55 بوصه بدقه ألترا اتش دي بسعر 1549 ريال بدلا من 2799 ريال.

هاير 65 بوصه بدقه ألترا اتش دي بسعر 2349 ريال بدلا من 4699 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العيد من جرير وخصومات مثيره لن تتوقعها علي جميع الأجهزة الحديثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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