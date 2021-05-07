إرادات ملكية بتعيين جعفر حسان مديرا لمكتب الملك وقبول استقالة الخريشا والناصر وطوقان

دوت الخليج :- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب جلالة الملك، اعتبارا من تاريخ 6/5/202.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر/ مستشار جلالة الملك من منصبه، اعتبارا من تاريخ 6/5/2021.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة زينة زيد رشاد طوقان/ مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها، اعتبارا من تاريخ 6/5/2021.