بايدن يؤكد عزمه عقد لقاء مع بوتين الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، قال بايدن فى رده على سؤال عن آفاق عقد قمة روسية أمريكية، خلال جولته الأوروبية الأولى، "أنا واثق من أننها سنتمكن من ذلك، لكن لا يوجد حاليا وضوح حول موعد ومكان اللقاء، ونحن نعمل على ذلك".

كما علّق بايدن على تأثير تواجد القوات الروسية المسلحة قرب الحدود الأوكرانية على قراره بعقد اللقاء مع نظيره بوتين، وقال: "إن هذا لا يؤثر على رغبتى بعقد لقاء شخصى، ونحن نرى أن عدد القوات أصبح حاليا أقل مقارنة بالشهر الماضى".

وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حاليا على عقد قمة محتملة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى جو بايدن، فى أوائل يونيو المقبل.