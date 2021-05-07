هيئة المحلفين الأمريكية تتهم أربعة أفراد شرطة بالضلوع فى مقتل فلويد

وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، وصفت لائحة الاتهام الأربعة بالمدعى عليهم واتهمتهم بحرمان فلويد من حقه الدستورى بألا يحرم من حريته دون إجراءات قانونية تشمل حصوله على احتياجاته الطبية.
وتقول لائحة الاتهامات: "كان المدعى عليهم ينظرون إلى جورج فلويد وهو ممدد على الأرض وفى حاجة واضحة للرعاية الطبية، وتعمدوا عدم تقديم المساعدة له".
وفى الحادث الذى وقع يوم 25 مايو 2020 ووثقه مقطع فيديو، جثم الضابط السابق ديريك تشوفين بركبته على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق خلال قيامه مع ثلاثة ضباط آخرين بالقبض عليه لاستخدامه ورقة نقدية مزيفة.
وأثار مقتل فلويد موجة من الاحتجاجات العام الماضى ضد العنصرية ووحشية الشرطة فى العديد من مدن الولايات المتحدة وحول العالم.
وأدين تشوفين الشهر الماضى بالقتل، وطلب محاموه إعادة المحاكمة بدعوى وجود أخطاء قانونية فى المحاكمة.
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