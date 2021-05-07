الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 مقطوعة الضمان الإجتماعي، نجد في الساعات السابقة إرتفاع ملحوظ في حركة مؤشرات البحث للتعرف علي موعد محدد لصرف المساعدات المالية المخصصة لبعض الفئات في المملكة العربية السعودية، والتي تتم بصورة سنوية في شهر رمضان لتوفير الحاجات التي تحتاج اليها تلك الأسر وتساعد الدولة من خلال تلك المساعدات الأسر علي عيش حياة كريمة وإدخال السرور على الاهل قبل عيد الفطر المبارك.

شروط صرف المساعدة المقطوعة 1442

ولضمان استحقاق المساعدة المقطوعة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بوضع عدد من الشروط والضوابط ومنها

إن يكون المتقدم من احدي الفئات المستحقة والتي تشمل الأرامل و المطلقات و أصحاب الإعاقات والاسرة التي أستشهد احدي أبناؤها.

المتقدمين من مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين بها بشكل دائم وحاصل على الجنسية السعودية.

عمر المتقدم لا يقل عن 35 عام بحد أدني.

لا يوجد مصدر مساعدة أخري يصرف من الدولة للمتقدم.

لا يمتلك المتقدم عقارات أو أملاك.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 مقطوعة الضمان الإجتماعي

ويتم الاستعلام عنالمساعدة المقطوعة 1442 مقطوعة الضمان الإجتماعي بشكل إلكتروني عبر الرابط الرسمي المخصص من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة، ويمكنكم الآن زيارة الموقع وإتباع الخطوات التالية لضمان الاستعلام عن موعد الصرف المخصص لكل مواطن بنجاح