cn arabia | تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2021 على قمر النايل سات وعرب سات بجودة HD

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2021، نتناوله في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”، حيث تعتبر قناة CN بالعربية من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في تقدم كافة ما يخص المحتوى الترفيهي للأطفال باللغة العربية، حيث تعرض قناة كرتون نتورك الأفلام الكرتونية المختلفة وبرامج الأطفال المسلية، وتعتبر قناة cn واحدة من أنجح القنوات المخصصة للأطفال في نسختها العربية، ويفضل الكثير من الآباء والأمهات على عرضها لأطفالهم بشكل يومي لكونها تقدم محتوى يتلائم مع أعمارهم المختلفة، وتعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية قناة غير مشفرة تعمل بشكل مجاني على الأقمار الصناعية المتاحة عبر نايل سات وعرب سات.

قناة cn بالعربية تبث محتواها الكرتوني و أفلام الأنيميشن الحصرية على شاشتها من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث انطلق البث التليفزيوني للقناة في 10 أكتوبر عام 2010، وبعد ذلك وقعت قناة كرتون نتورك بالعربية صفقة جديدة مع مجموعة Bein الإعلامية القطرية والتي ساعدت في تحويل مسار القناة والعمل بكفاءات عالية وبنسخة أفضل ذات جودة عالية HD دون فرض أي رسوم اشتراك وبشكل مجاني أيضًا، مما ساعدها ذلك في اتساع شهرتها في الوطن العربي وزيادة نسب المشاهدات عليها من كل الدول العربية خاصة بعد عرض جميع أفلام ومسلسلات الكرتون العالمية على شاشتها بعد دبلجتها باللهجة العربية، وساهمت قناة كرتون نتورك بالعربية في زِيِها الجيد على تنمية مهارات الأطفال وتعزيز سلوكياتهم في المجتمع بشكل إيجابي إلى حد كبير، ونالت بذلك استحسان الكثير من المشاهدين وحازت على إعجاب الكبار والصغار بعدما اتخذت مسار عرض البرامج وأفلام الانيميشن التي تتناسب مع مختلف الأعمار بين الأطفال والمراهقين.

قامت قناة كرتون نتورك بالعربية على تعديل تردداتها الخاصة مؤخرًا بهدف تعديل جودة البث والإرسال الفضائي ليتناسب مع كافة أجهزة الريسيفر بشكل أفضل دون أي تشويش أو تقطيع، وتعرض قناة cn بالعربية محتواها المفضل للأطفال الصغار والمراهقين بدون إعلانات طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة، كما تقدم محتواها بجودات عالية دون حدوث أي عطل أو خلل.

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12226 (V)

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ : ¾

الجودة : HD