موعد إيداع المساعدة المقطوعة السعودية 1442هـ

المساعدة المقطوعة ، هو برنامج قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإنشائه لمساعدة الأسر السعودية محدودة الدخل من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأصحاب المهن ذات الدخل المنخفض، الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الضرورية، حيث يقوم الضمان الاجتماعي بدراسة حالة المتقدمين وتحديد الفئات التي تستحق هذه المنحة، ووضعهم على قوائم الانتظار حتى يأتي دورهم في الصرف، ويتم الاختيار بكل شفافية وموضوعية، حتى يصل الدعم لمستحقيه، ويستطيع أي مواطن سعودي الحصول على الدعم من خلال الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الموجود على موقع وزارة الموارد البشرية، ومن الأفضل أن يكون للمتقدم حساب بنكي حتى يتم إيداع المبالغ المالية عليه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك بعض الشروط التي حددتها الوزارة في المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-

لا يقل سن الشخص المتقدم للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي عن 35 عامًا.

عن 35 عامًا. أن يكون المتقدم للمساعدات المقطوعة سعودي الجنسية، أو سعودية متزوجة بأجنبي، والزوجة الأجنبية المتزوجة بسعودي وأبنائها.

أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

لا يكون لدى المستفيد أي أراضي زراعية أو عقارات أو سجل تجاري.

لا يتخطى الدخل الشهري للمتزوج 8640 ريال سعودي.

لا يتعدى الدخل الشهري للأعزب 3000 ريال سعودي.

الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد قيمة الدعم من خلال معرفة عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري للأسرة، ويتم قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة، بعد ذلك يتم تحديد قيمة الدعم.

تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي حسب أسبقية التقديم، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار حتى يحين موعد الصرف.

طريقة تحديث بيانات مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب أن نتبع الخطوات التالية في عملية تحديث بيانات المساعدة المقطوعة برقم الهوية وهى كما يلي:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام. الدخول على الأيقونة الخاصة بتحديث البيانات. بعد الضغط على أيقونة تحديث البيانات سوف تظهر لنا جميع البيانات، بعد ذلك نستطيع تغيير البيانات التي نرغب في تحديثها. وفي النهاية نقوم بالضغط على أيقونة “حدث”.

الاوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأوراق التي يجب أن تتوفر لدى المتقدمين للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كالتالي:-

أن يحضر المتقدم بطاقة الهوية للاطلاع وصورة منها.

أن يحضر سجل الأسرة إذا كان المتقدم متزوج.

إحضار إثبات محل الإقامة سواء من خلال عقد المنزل أو عقد الإيجار.

أن يحضر ما يثبت الدخل الشهري الذي يتقاضاه المتقدم.

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دائمًا على تسهيل تقديم الخدمة على المواطنين، وخاصة خلال الفترة الحالية التي يعاني منها شعوب العالم بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب في الشلل تام لجميع الخدمات، وحرصًا من الوزارة على سلامة المواطنين والعاملين في الوزارة، تناشد المستفيدين الحصول على خدمات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني، وتناشد المواطنين الاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة من خلال الرابط الخاص بها على موقع الوزارة الإلكتروني.