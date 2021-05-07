قسط تمويلك بدون كفيل وبأقل راتب وأحصل علي تأجيل السداد في بداية الأقساط بشروط ميسرة

قسط تمويلك بدون كفيل وبأقل راتب أحد العروض التمويلية التي يقدمها بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية حيث يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم بالمملكة الاستفادة من عرض التمويل الشخصي بالتقسيط وبدون كفيل بأقل راتب وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية للأفراد كما يتيح بنك البلاد الفرصة للعملاء من المتقاعدين للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن وبشروط سهلة وميسرة ومتطلبات غير معقدة.

قسط تمويلك بدون كفيل وبأقل راتب من بنك البلاد

يعتبر بنك البلاد من أهم وأكبر البنوك الرائدة في مجال التمويل في القطاع الاقتصادي السعودي وذلك نظراً لما يقدمه البنك من عروض تمويلية متميزة ومنتجات تمويلية تلبي الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين من كافة الجنسيات ومن جميع الشرائح الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في المملكة ، وقد جاء عرض قسط تمويلك بدون كفيل وبأقل راتب وأحصل علي تأجيل في بداية الأقساط أحد تلك العروض التمويلية التي يوفرها البنك للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً وذلك من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مزايا تمويل بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة الشرعية لدي بنك البلاد في المملكة. يمكن للمواطن السعودي والمقيم أيضاً الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يوفر البنك الفرصة لموظفي قطاع البنوك للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للمتقدم بالطلب. يقدم بنك البلاد التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتي 2 مليون ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية مجدولة يمكن أن تصل حتي 60 شهر. إجراءات سريعة وميسرة لإتمام طلب الحصول على تمويل بنك البلاد . يتيح البنك للعملاء إمكانية تأجيل قسط شهرى من كل عام. يوفر بنك البلاد عرض قسط تمويلك بدون كفيل وبأقل راتب مع إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية. يمكن للعملاء الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت وذلك طبقاً لضوابط مؤسسة النقد العربي. يمكن للعملاء الحصول على تمويل إضافي.

يتيح بنك البلاد الفرصة للأفراد التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبأقل راتب من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يشترط ألا يقل عن 18 سنة.

صافي الراتب الشهري للمتقدم السعودي يشترط ألا يقل عن 3000 ريال سعودي وذلك للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل.

إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين يشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 3500 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات الطلب.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم يمتلك حساب بنكي جارى لدى بنك البلاد.

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى منشأة معتمدة لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

رابط التقديم على الطلب وشروط الاستفادة من المنتج