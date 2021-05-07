مقتل أربعة أشخاص فى حريق شمال شرقى موسكو

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه لقى أربعة أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، فى حريق ورشة لحام فى منطقة شمال شرقى موسكو، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ المحلية بالبلاد.

وقالت الأجهزة الأمنية: "إنه تم العثور على جثث 4 ضحايا".

وذكرت خدمات الطوارئ أن الحريق بدأ فى مبنى مكون من طابقين فى منطقة ميتيتشى، مساء اليوم الجمعة، وامتد على مساحة 225 مترا مربعا بحلول الساعة 19:20 (16:20 بتوقيت جرينيتش)، وتم إخماد الحريق فى الساعة 20:18 بمشاركة 11 شاحنة إطفاء و38 شخصا من طاقم الإطفاء.

هذا وكانت السلطات الأمنية، أعلنت قبل يومين عن مقتل ثلاثة أشخاص جراء حريق اندلع فى فندق فى جنوب شرق موسكو فى وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء الماضى، مشيرة إلى أن 305 أشخاص بينهم 114 طفلا، كانوا داخله لحظة اندلاع الحريق.