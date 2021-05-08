المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية من برنامج حساب المواطن

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية إثبات الاستقلالية من برنامج حساب المواطن وخاصة بعد صدور البرنامج والتعديل عليه وهو أحد البرامج الحكومية التي أنشأتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية عام 2017 من أجل تقديم الدعم النقدي للمواطنين أصحاب الدخول المنخفضة وتخفيف العبء على هذه الأسر المحتاجة وكذلك تعويض المواطنين المتضررين من إصلاحات المملكة ضمن رؤية 2030.

برنامج حساب المواطن

هناك بعض التعديلات الجديدة الخاصة ببرنامج حساب المواطن ومن ضمن هذه التعديلات:

إثبات الاستقلالية من البرنامج وذلك للأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 21 عام المستفيدين من هذا الدعم.

لن يتم استقبال أية طلبات جديدة للتسجيل في حساب المواطن وذلك بعد صرف دفعة مارس 2020 ويشمل هذا البند أي مواطن تقدم للتسجيل ولم يستكمل الإجراءات ويتم استثناء المواطنين الحاليين المستفيدين إلى أن تتم مراجعة الضوابط فيما بعد.

تحديد حداً للاستعلام بحيث حساب الاستحقاق الفعلي لأي متقدم وذلك بمقدار غير ثابت بحيث عدم تجاوز مخصص الدعم في دورة مارس 2020.

وجاءت هذه التعديلات بشرط توجيه المنافع الحكومية والترميز على تقديم الدعم بشكل أقوى للفئات الأكثر احتياجاً وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك لموارد المملكة.

المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية حساب المواطن

هناك بعض الأوراق والمستندات الواجب تحضيرها عند التقديم في برنامج حساب المواطن من اجل استمرار حصول المواطن على هذا الدعم حيث أن هناك بعض الأفراد المسجلة في برنامج حساب المواطن و وُجد أنها لا تستحق الدعم حيث انهم لا تنطبق عليهم شروط الأهلية ومن هذه الشروط والأوراق: