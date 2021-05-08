الصحة العالمية تجيز لقاح سينوفارم ضد كورونا

الصحة العالمية تجيز لقاح سينوفارم ضد كوروناأعلنت منظمة الصحة العالمية، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا الذي تنتجه شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة.

ويعد لقاح سينوفارم أحد لقاحين صينيين رئيسيين تم إعطاؤهما بشكل جماعي لمئات الملايين من الأشخاص في الصين وخارجها، وأصبح اللقاح الأول لفيروس (كورونا) الذي طورته دولة غير غربية للفوز بدعم منظمة الصحة العالمية.

كما تعد المرة الأولى التي تمنح فيها الصحة العالمية الموافقة على الاستخدام الطارئ لأي لقاح صيني ضد أي مرض معد.

وسبق ان منحت الصحة العالمية موافقة طارئة على لقاحات (كورونا) طورتها عدد من الشركات من بينها شركة جونسون .