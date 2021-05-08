الصحة العالمية تجيز لقاح سينوفارم ضد كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا الذي تنتجه شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة.
ويعد لقاح سينوفارم أحد لقاحين صينيين رئيسيين تم إعطاؤهما بشكل جماعي لمئات الملايين من الأشخاص في الصين وخارجها، وأصبح اللقاح الأول لفيروس (كورونا) الذي طورته دولة غير غربية للفوز بدعم منظمة الصحة العالمية.
كما تعد المرة الأولى التي تمنح فيها الصحة العالمية الموافقة على الاستخدام الطارئ لأي لقاح صيني ضد أي مرض معد.
وسبق ان منحت الصحة العالمية موافقة طارئة على لقاحات (كورونا) طورتها عدد من الشركات من بينها شركة جونسون .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية تجيز لقاح سينوفارم ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.