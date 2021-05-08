الرئيس الفلسطينى يدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة التصعيد الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، حمل الرئيس الفلسطينى إسرائيل المسؤولية عن التصعيد فى القدس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطينى، فى وقت سابق اليوم، بإصابة 53 فلسطينيا بمواجهات بالمسجد الأقصى وحى الشيخ جراح وباب العامود.

وحثت الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الجمعة، على إنهاء جميع عمليات الإخلاء القسرى بحق الفلسطينيين فى القدس الشرقية، محذرة من أن أفعالها قد تشكل "جرائم حرب"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل خلال مؤتمر صحفى دورى فى جنيف "ندعو إسرائيل إلى إنهاء كل عمليات الإخلاء القسرى على الفور".

وتأتى الدعوة إثر اعتقال 15 فلسطينيا ليلا فى أعقاب اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى ومحتجين على إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية.

كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، إلى تهدئة التوترات فى القدس وتجنب عمليات الإخلاء القسرية للفلسطينيين من منازلهم، بعد احتجاجات واشتباكات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مخاوفها بشأن خطط إسرائيل لإجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها فى "أحد أحياء القدس"، وحثتها على الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التى قد تزيد من تأجيج التوترات.