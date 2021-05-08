السودان يتهم إثيوبيا بالسعى لفرض الهيمنة فى قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، اليوم الجمعة، أن حكومة السودان قادرة على إرغام إثيوبيا على عدم الملء الثانى لخزان سد النهضة دون اتفاق، متهمة إثيوبيا بالسعى لـ"فرض الهيمنة".





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت المهدى فى مقابلة صحفية، إن الخلافات بشأن سد النهضة يمكن حلها خلال ساعات إذا توفرت الإرادة السياسية. وأوضحت المهدى أن موقف السودان ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل، متهمة إثيوبيا بأنها لا ترغب فى ذلك وإنما تسعى لـ"فرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى". وشددت على وجود تنسيق بين السودان ومصر على أعلى المستويات بشأن سد النهضة، مؤكدة أن التنسيق يتم بصورة مستمرة وكبيرة لمنع إثيوبيا من ملء خزان السد دون اتفاق.

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