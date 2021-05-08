أبو الغيط يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لباحة المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم الجمعة، من اقتحام باحة المسجد الأقصى واستهداف الفلسطينيين العُزل بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطى، مُشدداً على أن الهجوم يستفز مشاعر المسلمين حول العالم، ويعكس سياسة إسرائيلية متعمدة فى تصعيد الموقف.





وحذر أبو الغيط من مغبة إشعال الموقف، مؤكداً أن التصعيد الإسرائيلى يأتى فى أعقاب سلسلة من الاستفزازات والتصرفات غير المسئولة ضد أبناء الشعب الفلسطينى خلال الفترة الماضية، بما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الاعتداءات التى قد تتسبب فى تفجير الموقف فى الأراضى المحتلة. ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط، قوله إن اختيار قوات الاحتلال لهذا التوقيت، بما ينطوى عليه من قدسية للمسلمين، يعكس نية مبيتة لاستفزاز الفلسطينيين، كما يعكس استهتاراً مرفوضاً بمشاعر المسلمين وحقهم فى إقامة شعائرهم فى الأقصى فى هذه الأيام من شهر رمضان المبارك. وحمل الأمين العام للجامعة العربية الحكومة الإسرائيلية مسئولية هذا التصعيد الخطير وغير المسئول، مؤكداً أن هذه الحكومة صارت أسيرة بالكامل للمستوطنين وأجندتهم المتطرفة، وأنها تتبنى هذه الأجندة وتنفذها بصورة كاملة.

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