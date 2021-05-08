نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وقت صلاة عيد الفطر 2021 في مصر والسعودية بالساعة وبعض العواصم والمدن العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف على موعد وقت صلاة عيد الفطر 2021 في مصر والسعودية والدول العربية ، حيث تفصلنا أيام قليلة على حلول العيد السعيد بعد أن يتم استطلاع ورؤية هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد افطر المُبارك، لذلك يرغب الجميع الآن في معرفة موعد وقت صلاة عيد الفطر 2021 مصر والسعودية والدول العربية وبالتحديد وقت صلاة عيد الفطر بالساعة في عدد من العواصم والمدن العربية مثل الرياض والقاهرة وأبو ظبي والكويت الجزائر وغيرها من العواصم العربية ، ونشرت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وساء تويتر أو فيس بوك الإعلان عن تحديد وقت صلاة العيد 1442 في السعودية ومصر.

موعد وقت صلاة عيد الفطر 2021

موقع وقت صلاة عيد الفطر 2021 ، أكدت جهة رسمية ومُطلعة أنه سيتم استطلاع رؤية هلال شوال 1442 يوم الثلاثاء الموافق عشر 11 مايو الجاري 2021 وفي حالة ثبوت رؤية هلال شوال في هذا اليوم سيكون اليوم التالي هو الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر مايو هو أول أيام عيد الفطر 2021 ، وإذا تعذرت الرؤية فإن الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان.

والآن أدناه سنتعرف على موعد صلاة عيد الفطر 2021 مصر ,السعودية, الكويت، وقت صلاة عيد الفطر في الجزائر 2021 توقيت صلاة عيد الفطر 2021 السودان, المغرب, الأردن, العراق، وقت صلاة العيد القاهرة, الرياض, الكويت, الجزائر, الخرطوم، موعد صلاة عيد الفطر في أبو ظبي بالساعة.

وقت صلاة عيد الفطر 2021 بالساعة

نستعرض معكم الآن موعد وقت صلاة عيد الفطر 2021 في بعض العواصم والمدن العربية مصر والسعودية والجزائر والكويت والسودان والعراق والأردن ولبنان، وغيرها من الدول العربية.

موعد صلاة العيد في مصر 2021

وقت صلاة عيد الفطر في القاهرة: الساعة 5:28 صباحا

توقيت صلاة عيد الفطر في الإسكندرية 2021: الساعة 5:27 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الجيزة 2021: الساعة 5:28 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة 2021: الساعة 5:24 صباحا.

وقت صلاة عيد الفطر دمنهور: 5:25 صباحا.

وقت صلاة عيد الفطر طنطا: 5:22 صباحا.

وقت صلاة عيد الفطر العريش: 5:14 صباحا.

وقت صلاة عيد الفطر كفر الشيخ: 5:24 صباحا.

وقت صلاة عيد الفطر الفيوم: 5:28 صباحا.

وقت صلاة عيد الفطر بنى سويف: 5:27 صباحا.

وقت موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2021

وقت صلاة عيد الفطر في الرياض: الساعة 5:30 صباحا

توقيت صلاة عيد الفطر في المدينة المنورة: الساعة 5:59 صباحا.

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في الدمام 1442: الساعة 5:14 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في مكة المكرمة: الساعة 6:3 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جدة: في تمام الساعة 6:5 صباحا.

وقت صلاة عيد الفطر الجزائر 2021

وقت صلاة عيد الفطر الجزائر العاصمة: 6:2 صباحا.

توقيت صلاة العيد في وهران: في تمام الساعة 6:19 صباحا.

وقت صلاة عيد الفطر في بسكرة: الساعة 5:55 صباحا.

توقيت صلاة عيد الفطر في عنابة: الساعة 5:43 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في قسنطينة: الساعة 5:49 صباحا.

موعد وقت صلاة عيد الفطر الكويت 2021:

موعد صلاة عيد الفطر مدينة الكويت: الساعة 5:17 صباحا.

توقيت صلاة عيد الفطر في الفروانية: الساعة 5:17 صباحا.

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في قرطبة: الساعة 5:17 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في الزهراء: الساعة 5:17 صباحا.

وقت صلاة عيد الفطر العراق:

توقيت صلاة العيد في النجف: الساعة 5:27 صباحا.

توقيت صلاة العيد في البصرة: الساعة 5:16 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر الموصل: الساعة 5:23 صباحا.

وقت صلاة العيد في كركوك: 5:19 صباحا.

وقت صلاة العيد 2021 كربلاء: 5:27 صباحا.

وجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان قد أعلنت منذ أيام قليلة تعليق صلاة العيد بجميع المساجد في أنحاء البلاد وفقاً للعمل بالتدابير والإجراءات الاحترازية بسبب وباء كورونا/ هذا وسوف نرصد لاحقاً وقت صلاة عيد الفطر 2021 في السودان من خلال تحديث لهذه الصفحة، وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم موعد وقت صلاة عيد الفطر في مصر والسعودية وبعض العواصم والمدن العربية.