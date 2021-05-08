في ليلة الهلال السعودي.. افترس الشباب بخماسية وفض الشراكة

خطا الهلال خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما سحق جاره ومضيفه الشباب 5-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين مساء الجمعة على ملعب نادي الشباب.

وسجل الفرنسي بافيتيمبي غوميس (3 و25 من ركلة جزاء) والأرجنتيني لوسيانو فييتو (45+3) وناصر الدوسري (66) ومحمد كنو (84) خماسية الهلال، فيما سجل البرتغالي فابيو مارتينيس (5) هدف الشباب الوحيد.

وفض الهلال شراكة الصدارة مع الشباب بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام الشباب قبل أربع مراحل من نهاية الموسم.

وعزز غوميس صدارته لائحة الهدافين برصيد 20 هدفاً.

وأشرف على الهلال بشكل مؤقت المدرب الوطني عبد اللطيف الحسيني، على أن يتولى البرتغالي جوزيه مورايس الذي يخضع حاليًا للحجر الصحي، المهمة بشكل رسمي اعتباراً من المباريات المقبلة بعد وصوله للرياض قبل نحو 4 أيام، خلفاً للبرازيلي ميكالي الذي تمت إقالته بعد نهاية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وبدأ الهلال الشوط الأول بصورة مثالية مفتتحا التسجيل مبكرا إثر كرة نفذت من ركلة ركنية ارتقى لها غوميس ولعبها برأسه على يمين الحارس زيد البواردي (3).

ولم تمض سوى دقيقتين حتى أدرك الشباب التعادل بعد كرة عرضية هيأها الأرجنتيني كريستيان غوانكا لزميله البرتغالي فابيو مارتينيس الذي سددها قوية على يمين عبدالله المعيوف (5).

ولاحت فرصة للشباب لإضافة هدف ثان لكن كرة غوانكا تصدى لها المعيوف على دفعتين (14)، وحصل الهلال على ركلة جزاء، نفذها غوميس بنجاح (25 (.

وتهيأت فرصة للشباب لإدراك التعادل عبر النيجيري أوديون إيغالو من تسديدة تصدى لها المعيوف وأرتدت إلى البرازيلي سيبا لكن الأخير لم يتعامل معها بالشكل المناسب ليبعدها الدفاع إلى ركنية (29).

وأضاع الشباب هدفاً محققًا عندما انفرد غوانكا لكنه فضل لعب الكرة عرضية لإيغالو بدلاً من إيداعها المرمى (36).

وأكمل الشباب المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه الأرجنتيني إيفر بانيغا (45).

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومن هفوة دفاعية قاتلة خطف فييتو الكرة وانفرد بالحارس البواردي ولعبها سهلة داخل المرمى.

وكاد الهلال أن يسجل هدفاً رابعاً مطلع الشوط الثاني، لكن كرة غوميس مرت بجانب القائم (47)، وأنقذ البواردي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة الإيطالي سيباستيان جوفينكو وحولها بأطراف أصابعه إلى ركنية (50).

وأضاف الهلال الهدف الرابع من هجمة منظمة تناقل على إثرها الكرة أكثر من لاعب قبل أن تصل إلى الدوسري الذي لعبها داخل المرمى (66).

واختتم كنو المهرجان بالهدف الخامس بعد خطأ دفاعي للشباب، استغله لاعب الوسط بشكل مثالي من تسديدة قوية سكنت شباك البواردي (84).