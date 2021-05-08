السعر المميز البنك الأهلي واحصل علي سعر مميز مع الأهلي الشخصي

السعر المميز البنك الأهلي التجاري السعودي من اهم العروض التي يقدمها البنك الأهلي والذي اعلن عنه البنك عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من ضمن عروض البنك الأهلي مثل عروض تمويل الأهلي الشخصي و تمويل الأهلي العقاري بدون رسوم والذي يمكن للمواطن السعودي بالحصول علي العروض ومعرفه الشروط اللازمة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعر علي عرض السعر المميز وشروطه أيضا.

السعر المميز البنك الأهلي

عرض السعر المميز من البنك الأهلي التجاري السعودي أتاح للعميل الحصول علي تمويل شخصي لكل من العملاء الجدد أو المستقطبين من بنوك اخرى بعد قيامهم بعمليه إيداع راتب شهر أو شهرين بمعدل نسبه سنوي منخفض ومنافس للبنوك الأخري، حيث اعلن البنك الأهلي عن بداية حمله السعر المميز ابتدأ من 1 يناير 2021 وحتي 31 ديسمبر 2021 وبرسوم إدارية 1%من مبلغ التمويل أو 5000 ريال وضريبه مضافه 15% من الرسوم الإدارية ومعدل نسبه سنوي شامل مبلغ الرسوم الإدارية.

مزايا عرض السعر المميز

عرض السعر من البنك يعتبر من اهم العروض التي يقدمها البنك والذي يحتوي علي مميزات عديده بالإضافة إلي أن عرض البرنامج يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والمميزات الأخري والتي سوف نلخصها من خلال الأتي:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

الموافقة الفورية والسريعة.

معدل نسبه سنوي منخفض يبدأ من 3.7%.

إمكانية تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

أقساط ميسره وفترات سداد تصل إلي 5 سنوات.

التامين في حاله الوفاة أو حدوث إصابة أدت إلي عجز كلي لأقدر الله حسب بوليسه التامين الخاصة بالعميل.

شروط عرض السعر المميز

اعلن ألأهلي عن عرض البرنامج كما اعلن علي الشروط التي يجب علي العميل استيفاءها جميعا للحصول علي العرض، وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

التمويل يشمل السعوديين والمقيمين بالمملكة والتمويل يشمل التمويل الجديد فقط.

التمويل يشمل العملاء الجدد والعملاء المستقطبين من بنوك اخرى بعد أن يتم عمليه إيداع راتب شهر أو شهرين في الحساب الجاري الخاص للعميل.

التمويل يشمل القطاعات الحكومية والخاصة والشركات المعتمدة لتحويل الراتب إلي البنك الأهلي.

الحد الأدنى للرواتب 3000 ريال للسعوديين و 4000 ريال للمقيمين.

حد ادني فتره العمل سنه للسعوديين والمقيمين في القطاع الخاص وشهر للسعوديين في القطاع الحكومي و 3 اشهر للسعوديين في الشركات الكبري والمقيمين في القطاعات الحكومي والشركات الكبري.

مبلغ التمويل يبدأ من 5000 ريال وحتي 1500000 ريال.

حد ادني العمر 18 سنه للسعودي و22 سنه للمقيم ولا يزيد عن 60 عام.

كما وضح البنك علي سبيل المثال إذا كان مبلغ التمويل 100000 ريال علي 5 سنوات فيكون القسط 1767 ريال ومعدل النسبة 3.17% وأذأ كان التمويل 200000 ريال علي مده 5 سنوات فيكون القسط 3517 ريال ومعدل النسبة تكون 2.98% أما إذا كان مبلغ التمويل 350000 ريال ونفس المدة يكون القسط 6125 ريال ومعدل النسبة 2.78%.

وأخيرا نتمنى أن نكون شرحنا لكم البرنامج بالتفصيل.