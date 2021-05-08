عاجل | الأهلي يتمسك بحكام أجانب في مباراة القمة وجميع مبارياته القادمة في الدوري

الأهلي يتمسك بحكام أجانب في مباراة القمة وجميع مبارياته القادمة في الدوري، ينتظر الكثير من جماهير النادي الأهلي القرارات الحاسمة التي سيتم إعلانها فور اجتماع الجمعة في مقر النادي، وقد أكد مصدر في إدارة النادي أنه تم حسم عدة ملفات كروية شائكة في الفترة الراهنة وعلى رأسهم تمسك النادي بحكام أجانب لإدارة مباراته أمام قطب الكرة الثاني الزمالك وذلك بعد تعرض الفريق لضياع عدة نقاط في الأسابيع الأخيرة من مباريات الدوري يرى أنها بسبب التحكيم.

الأهلي يتمسك بحكام أجانب في مباراة القمة

وما لا يعرفة الكثير من جماهير النادي الأهلي أنه بعد إرسال الأهلى خطابا لاتحاد الكرة، لم يقوم الثاني بالرد نهائياً وهذا أكثر ما أثار غصب الأهلي، وقد حسم الموقف بضرورة التعامل مع الأمر على الفور، وقد اعتبر الأهلي أن هذا التصرف غير لائق تماماً فهو بمثابة قلة تقدير لمطالب النادي والتي يعتبرها النادي حق مكفول له، ومن الجدير بالذكر أن الأهلى الأن في المركز الثاني برصيد 40 نقطة مع مباراتين مؤجلتين له أما غريمه الزمالك يأتي في المركز الأول برصيد 44 نقطة وقد لعب مبارياته كاملة 20 مباراة.

تنفيذ قرارات إدارة الأهلي

نظراً للإجتماع الطارئ الذي أقامه مجلس إدارة النادي الأهلي في مقر النادي مساء الجمعة وكان على رأس أهدافه التمسك بحكام أجانب، فإنه من المتوقع أن تكون المباراة الأولى للفريق بحكام أجانب أمام بيراميدز في المواجهة التي ستُقام في الخامس من يوليو القادم، والتي تُعتبر أول مباراة للفريق على ملعبه ومن المعروف أنه يحق لأي فريق طلب حكام أجانب قبل إجراء المباراة بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً.

حكام أجانب لمباريات الأهلي

مما سبق ذكره أصبح على النادي الأهلي سرعة سداد المبلغ المُراد سداده مقابل إدارة مبارياته عن طريق حكام أجانب وذلك قبل مواجهة نادي بيراميدز بإسبوعين على الأقل، ومن المُنتظر حتى مباراة بيراميدز خوض الأهلى 6 مباريات في الفترة المقبلة تبدأ بمباراة القمة أمام الزمالك ومباراة المقاولون العرب وموعد إقامة المباراة في الثاني والعشرون من الشهر القادم والتي لن يتم إقامتهم بإدارة حكام أجانب، الأولى بسبب أنه يجب أن يتم تقديم الطلب قبل 15 يوم من إقامة المباراة، والثانية أنها تُقام على ملعب المقاولون العرب وليس الأهلي.