صحيفة فرنسية تكشف مصير نيمار مع سان جرمان

أكدت صحيفة ليكيب الرياضية اليومية الفرنسية، الجمعة، أن المهاجم البرازيلي نيمار سيمدد عقده، السبت، مع باريس سان جرمان لأربع سنوات حتى 2026.
وانضم نيمار (29 عاما) إلى سان جرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو (270.02 مليون دولار).
وأبدى نيمار في 2019 رغبته في الرحيل عن سان جرمان وسط تقارير عن نيته العودة لبرشلونة، لكنه استمر مع العملاق الفرنسي قبل أن يبلغ النادي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
ويأمل سان جرمان في تمديد عقد كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا، الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل.
وفي أول مؤتمر صحفي له مع سان جرمان منذ أكثر من عامين الأسبوع الماضي، وصف نيمار النادي الباريسي بأنه "بيته" ملمحا لاحتمال تمديد عقده.
لكنه أخفق في مساعدة الفريق على بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي بعد أن ودع سان جرمان البطولة من الدور قبل النهائي أمام مانشستر سيتي بالخسارة 4-1 في مجموع المباراتين.
وغاب الاستقرار وثبات المستوى عن نيمار خلال وجوده في سان جرمان، وأمتع المهاجم البرازيلي عشاق الفريق في بعض المناسبات بمهاراته الكبيرة ليقود الفريق للفوز بثلاثة ألقاب متتالية للدوري الفرنسي، لكنه أخفق في ترك بصمة في مواجهات خروج المغلوب بدوري الأبطال.
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