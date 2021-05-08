موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية القادمة الأحد والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، يستضيف استاد سانتياغو برنابيو اللقاء المنتظر، بين النادي الملكي ريال مدريد وإشبيلية، وذلك ضمن مباريات الإسبوع الخامس والثلاثون من عمر الدوري الإسباني الممتاز، وتقام المباراة يوم الأحد القادم الموافق 9 مايو 2021، مباراة ينتظرها عشاق الملكي، حيث يدخل الريال المباراة برغبة أكيدة في الفوز بالمباراة، والحصول على النقاط الثلاث، ولا مجال للتهاون في أي نقاط فيما تبقى من مباريات في الليجا الإسبانية، ويدخل الريال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، جمعها من 34 مباراة، استطاع الملكي بقيادة زين الدين زيدان، من تحقيق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 8 مباريات وخسر 4 مباريات، والفارق بينه وبين المتصدر أتلتيكو مدريد نقطتين فقط، مما يعني أنه لا مجال لإضاعة أيٍ من النقاط، إذا كان الريال يرغب في البقاء في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ولا فارق في النقاط بين الريال وبرشلونة صاحب المركز الثالث، بنفس رصيد الريال 74 نقطة، ولذلك فإن المباريات المتبقية في عمر الدوري الإسباني مباريات كؤوس، لا مجال فيها لإضاعة النقاط.

ومن جهة أخرى يسعى إشبيلية لتحقيق المفاجئة، بالفوز على الريال وانتزاع الثلاث نقاط، والدخول مع الثلاثة الكبار على المنافسة على الليجا الإسبانية، حيث أنه يحتل المركز الرابع برصيد 70 نقطة، مما يعني أن الفوز على الريال يقربه كثيراً من الثلاثة الكبار، لذلك متوقع أن يكون لقاء قوي مليء بالندية والإثارة والقوة، والرغبة من الفريقين لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز الريال بهدف دون رد.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد القادم، الموافق 9 من مايو 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- الساعة السابعة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والأردن وفلسطين واليمن والبحرين والكويت وقطر.

23:00:- الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 34 23 7 4 4 22:61 39 76 2 ريال مدريد 34 22 8 4 4 24:58 34 74 3 برشلونة 34 23 5 6 4 33:80 47 74 4 إشبيلية 34 22 4 8 4 27:49 22 70 5 ريال سوسييداد 35 15 11 9 3 35:53 18 56 6 فياريال 34 13 13 8 4 38:51 13 52 7 ريال بيتيس 34 14 9 11 4 46:43 -3 51 8 غرناطة 34 13 6 15 4 55:43 -12 45 9 أتلتيك بيلباو 34 11 12 11 4 36:44 8 45 10 سيلتا فيغو 34 11 11 12 4 51:46 -5 44 11 أوساسونا 34 10 10 14 4 41:31 -10 40 12 قادش 34 10 10 14 4 49:29 -20 40 13 ليفانتي 34 9 11 14 4 48:38 -10 38 14 فالنسيا 34 8 12 14 4 51:43 -8 36 15 خيتافي 34 8 10 16 4 40:26 -14 34 16 ديبورتيفو ألافيس 34 7 10 17 4 52:28 -24 31 17 بلد الوليد 34 5 16 13 4 46:32 -14 31 18 هويسكا 34 6 12 16 4 50:32 -18 30 19 إلتشي 35 6 12 17 3 52:29 -23 30 20 إيبار 34 5 11 18 4 46:26 -20 26

ترتيب الدوري الإسبانيالقنوات الناقلة ومعلق المباراة

كما هو معتاد ومعروف فإن شبكة قنوات بي أن سبورتس، تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري الإسباني، في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا، لذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

beIN Sports HD 1.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز دائماً “حفيظ دراجي”.

المباراة ريال مدريد – إشبيلية البطولة الدوري الإسباني الموعد والتوقيت الأحد 9 مايو – التاسعة بتوقيت القاهرة الملعب سانتياغو برنابيو القنوات الناقلة قنوات بي إن سبورتس

بطاقة مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية