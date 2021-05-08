رابط الدليل الإجرائي لقرار توطين الوظائف التعليمية hrsd.gov.sa وسعودة المدارس الأهلية والعالمية

رابط الدليل الإجرائي لقرار توطين الوظائف التعليمية hrsd.gov.sa و ما معنى توطين مهن التعليم، وسعودة المدارس الأهلية والعالمية بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على لسان الوزير “أحمد الراجحي” عن إصدار الوزارة قرار يخص الوظائف التعليمية بالمدارس والمنشآت التعليمية الأهلية وكذلك المدارس والمنشآت التعليمية الدولية “العالمية” سواء للبنين أو البنات، ومُلخص القرار ينصب حول توطين الوظائف التعليمية وسعودتها، حيث يوفر هذا القرار 28 ألف فرصة عمل للموطنين والمواطنات السعوديين والسعوديات، وذلك كمرحلة أولى، هذا وقد صدر القرار يوم الجمعة 7 مايو 2021 الموافق 25 من شهر رمضان 1442، وتلك الوظائف تتاح حسب العديد من التخصصات المطلوبة، هذا وقد شمل القرار الوزاري مدة تنفيذ توطين تلك الوظائف، ويتم تنفيذه بنسب معلومة على مدى ثلاثة سنوات.

قرار توطين وسعودة الوظائف التعليمية 28 ألف وظيفة بالمدارس الأهلية والعالمية

وتجدر الإشارة إلى أن قرار توطين الوظائف في المدارس والمنشآت التعليمية يشمل العديد من التخصصات في كافة المجالات ومنها على سبيل المثال ما يلي:

الرياضيات.

الفيزياء.

الأحياء والعلوم.

كما أن هناك بعض التخصصات التي صدر بها القرار الوزاري تزيد نسبة توطين الوظائف بها، وتشمل تلك التخصصات في المواد الدراسية التالية:

اللغة العربية.

الهوية الوطنية.

الدراسات الإسلامية.

الاجتماعيات.

التربية الفنية.

التربية البدنية

هذا وقد نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عملية التوطين تلك تأتي كمرحلة أولى في المدارس العالمية، وذلك في سعي الوزارة إلى إتاحة الفرص أما المواطنين والموطنات السعوديين للتوظيف في عدد 28 ألف وظيفة في المجال التعليمي بالمملكة، وذلك خدمة لأبناء وبنات الوطن.

رابط الدليل الإجرائي لقرار توطين الوظائف التعليمية hrsd.gov.sa

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الحكومة السعودية للسعودة والتوطين للوظائف، ومشاركة أبناء الوطن في سوق العمل السعودي، والحد من الاعتماد على العمالة الخارجية، خاصة مع توافر التخصصات المطلوبة لأبناء الوطن، ويهدف هذا القرار أيضا إلى دعم إجمالي الناتج القومي المحلي، كما يمكن زيارة رابط الدليل الإجرائي لقرار توطين قطاع التعليم العام الأهلي hrsd.gov.sa، وذلك للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بعملية التوطين.