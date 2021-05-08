تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1442 رقم حساب المواطن؛ يُعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج التي أنشأتها المملكة العربية السعودية عام 2017، وذلك لتقديم الدعم والمساعدة المادية لبعض الأسر التي تستحق ذلك والذين تأثرو برفع عن الدعم عن الموارد، وذلك للقضاء على الفقر وتوفير حياة أفضل لمحدودي الدخل وأصحاب الدخل المتوسط وفوق المتوسط، وفيما يلي نقدم لكم بعض المعلومات عن تطبيق حساب المواطن مثل كيفية تسجيل دخول حساب المواطن 1442.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1442

تم إطلاق الرابط الخاص بتطبيق حساب المواطن من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حتى يتمكن المواطنين من تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية والاستفادة من الدعم وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الخاص بتطبيق حساب المواطن. كتابة رقم الهوية في الموضع الخاص به. كتابة البيانات الشخصية بشكل صحيح. ثم الضغط على استعلام.

رقم حساب المواطن 1442

تم الإعلان عن رقم حساب المواطن عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن على تويتر، حيث يمكن الاتصال على الرقم الخاص بتطبيق حساب المواطن، وذلك للاستفسار عن أي أسئلة، أو عند حدوث أي مشكلة في حساب المواطن، أو معرفة طريقة تسجيل دخول حساب المواطن 1442، أو كيفية تسجيل جديد في حساب المواطن ، أو الاستعلام عن نتائج الأهلية، يتم استقبال الإتصالات أثناء وقت العمل الرسمي من الأحد إلى الخميس، ورقم شكاوي حساب المواطن هو 19912، حيث يمكن الاتصال في الأوقات التالية من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 3 عصراً، ومن الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً.

ما هي طرق التواصل مع حساب المواطن

يمكن التواصل مع تطبيق حساب المواطن عبر العديد من الطرق هما :

استخدام الرابط الرسمي لتطبيق حساب المواطن والدخول إليه.

التواصل عبر الهاتف من خلال رقم حساب المواطن 19912 من الأحد إلى الخميس.

وتوجد أيضاً خدمة صوتك مسموع تمكنك من التواصل المباشر مع الدعم الفني بتطبيق حساب المواطن طوال اليوم.

يمكن أيضاً التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن citizen care وذلك طوال الأسبوع من الأحد إلى الخميس على مدار 24 ساعة أما يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً وحتى الساعة 11 مساءً.

وبهذا نكون قدمنا لكم تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية 1442، و رقم حساب المواطن، ما هي طرق التواصل مع حساب المواطن.