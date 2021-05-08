سناتور بارز: الحزب الجمهوري لن يتقدم من دون ترامب

قال السناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا ليندسي غراهام، الخميس، إن الحزب الجمهوري لا يمكنه "المضي قدما" من دون الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

تصريح غراهام جاء خلال مقابلة تلفزيونية مع المذيع شون هانيتي، على قناة "فوكس نيوز"، ويأتي في حين يسعى الجمهوريون إلى عزل النائبة عن ولاية وايومنغ، ليز تشيني، من منصبها القيادي في مجلس النواب، بسبب انتقاداتها المستمرة للرئيس السابق.

وتشيني هي القيادية الثالثة من حيث التراتبية الجمهورية في المجلس، وتشغل فيه حاليا رئاسة مؤتمر الجمهوريين.

وقال غراهام: "أود أن أقول فقط لزملائي الجمهوريين، هل يمكننا المضي قدمًا بدون الرئيس ترامب؟ الجواب لا".

وأضاف غراهام أنه لطالما أحب النائبة تشيني، "لكنها قررتْ أن الحزب الجمهوري لا يمكن أن ينمو مع الرئيس ترامب، لقد قررتُ أنا أننا لا نستطيع أن ننمو من دونه".

وأوضح السناتور الجمهوري البارز، أن الحزب يستقطب الأقليات بسبب "الشعبوية الاقتصادية" التي يتبناها ترامب، و"أجندة أميركا أولا"، مشددا بالقول: "إذا لم تدرك ذلك، فأنت ترتكب أكبر خطأ في تاريخ الحزب الجمهوري".

وتأتي هذه التعليقات في حين يتصارع الجمهوريون حول دور ترامب المستقبلي في الحزب.

وتظهر سطوة ترامب على الحزب الجمهوري، من خلال المحاولة الثانية للمشرعين في مجلس النواب لإزاحة تشيني من منصبها القيادي، والتي يرجح نجاحها.

وتعرضت تشيني لانتقادات من زملائها الجمهوريين في الأشهر الأخيرة، بسبب انتقاداتها لترامب، بما في ذلك تصويتها لصالح مساءلته بتهمة التحريض على أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأميركي.

وستكون خليفة تشيني المحتملة كرئيسة لمؤتمر الجمهوريين في المجلس، النائبة إليز ستيفانيك، من نيويورك، وهي من أبرز مؤيدي ترامب.