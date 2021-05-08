مواعيد صرف المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة للأسر المستحقة

يبحث الكثير من المواطنين الفلسطينيين عن مواعيد صرف المنحة القطرية 100 دولار والتي يتم صرفها للأسر المستحقة في قطاع غزة منذ بداية جائحة كورونا في العام المنقضي ولقد فقد الجميع من الأفراد وقوت يومهم بسبب الإجراءات الاحترازية وإيقاف الأعمال وتطبيق الحظر خوفًا على صحة المواطنين بدولة فلسطين الشقيقة، لذا قامت دولة قطر بدورها الاجتماعي والإنساني نحو أهل قطاع غزة الذي يقدم تحت سيطرة دولة إسرائيل حيث أعلنت عن منحة قدرها ١٠٠ دولار أمريكي لكل مواطن من أهل غزة غير قادر على العمل أو فقد، ووضعت وزارة الموارد البشرية بدولة فلسطين عدة شروط يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في الحصول على المنحة القطرية.

المنحة القطرية 100 دولار في غزة

تصرف منحة قطر لقطاع غزة بصفة شهرية، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف المنحة خلال الأسبوع المقبل وقبل حلول شهر عيد الفطر المبارك، ويتم الإعلان عن اليوم المحدد للصرف من قبل الوزارة وذلك فور وصول الأموال الخاصة بالمنصة إلى قطاع غزة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

يتساءل المواطنين الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة عن المنحة القطرية التي قدرها ١٠٠ دولار أمريكي وكيفية الاستعلام عنها ومعرفة أسماء المستفيدين منها وكيفية التقديم فيها وأهم الشروط التي يجب توافرها لأحقية الصرف، ويمكن معرفة كل ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

بعد ذلك سوف تتعرف على كافة المعلومات الخاصة بمنحة ال١٠٠ دولار التي تقدمها دولة قطر لفئات معينة من مواطني قطاع غزة وكافة التفاصيل الخاصة بالصرف.