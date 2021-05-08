رابط نتائج اللوتري الأمريكي 2021 نتيجة الهجرة العشوائية الجرين كارد Devottry

نتائج اللوتري الأمريكي ينتظر الكثير من المتقدمين على طلب الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 الموافقة عليها بشكل رسمي، ولذلك ينتظروا الآن ظهور نتائج القرعة والتي يتم من خلالها الإعلان عن أسماء الأشخاص الفائزين فيها مما يمكنهم في السفر وعمل باقي الإجراءات اللازمة لذلك، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تلك النتائج اليوم السبت بتاريخ 8 مايو 2021.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021

لقد تم تداول الكثير من الأخبار التي تفيد باقتراب موعد الإعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 (اللوتري الأمريكي)، ولذلك يسعى جميع المشتركين والمقدمين على تلك القرعة في البحث الآن عبر محركات البحث عن النتيجة ليتمكنوا من الاستعلام بشكل إلكتروني الآن.

ولقد أفادت وزارة الخارجية الأمريكية من خلال الأخبار الرسمية المعلنة من خلالها أن إعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2021 ستعلمن اليوم الموافق ليم الخميس الثامن من شهر مايو، حيث سيتم إعلان كافة الأسماء الحاصلة على الموافقة للهجرة.

إعلان نتائج اللوتري الأمريكي اليوم

لن يحتاج كافة المشاركين في قرعة اللوتري الأمريكي (الهجرة العشوائية لأمريكا) إلى الاستعلام الإلكتروني، حيث سيتم إرسال رسالة بريدية لجميع الفائزين في القرعة، حتى يتم إعلامهم بحصولهم على الجرين كارد أو ما يُعرف باسم “الإقامة الدائمة في أمريكا”، ومن الجدير بالذكر أن تلك الرسالة البريدية سترسل إلى العنوان الموثق والمكتوب في طلب التقديم على القرعة، وذلك لضمان وصولها لصاحب الطلب في موعدها المحدد.

موقع نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا

بعد انتهاء المتقدين على الهجرة العشوائية لأمريكا في شهر أكتوبر ونوفمبر الماضي بعام 2020 تم اعتماد كافة الطلبات حتى يتم اختيار الفائزين بالقرعة في عام 2021، ويمكن الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 من خلال الرابط المباشر لموقع الوزارة الخارجية الأمريكية من هنا، ومن الجدير بالذكر أن نتائج القرعة سيتم إعلانها اليوم 8 مايو بشكل رسمي.