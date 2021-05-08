اجازة عيد الفطر 1442 القطاع الخاص في السعودية و لموظفي الدولة

أيام محدودة و ينتهي شهر رمضان المبارك و على هذا الأساس أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد اجازة عيد الفطر 1442 المقررة للقطاع الخاص و العام التي سيحتفل بها المسلمون قريبا في الداخل و الخارج بعد انتهاء شهر رمضان المبارك و كل عام و أنتم بخير، أيضاً على صعيد آخر مع احتفال المسلمين بالعيد و انقطاعهم عن العمل فترة مؤقتة يكونوا قد حصلوا على فترة جيدة للاستجمام و الفصل من أعباء العمل لقترة محدودة.

في هذا الموضوع سنتناول الحديث عن قرار الوزارة في تحديد موعد اجازة عيد الفطر 1442 للقطاعين الخاص و غير الربحي والذي سيكون في اليوم الأول من شهر شوال الهجري القادم، و يكون عدد الأيام الخاصة بعيد الفطر ثلاثة أيام ولكن لا تحدد الإجازة بذلك فقط بل يتم ذلك الأمر بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسئولة عن بعض القرارات الاجتماعية المتعلقة بالمملكة السعودية.

موعد اجازة عيد الفطر 1442 في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الأيام التي حددتها لأجل العطلة بمناسبة عيد الفطر المبارك وهي كالآتي:

اجازة عيد الفطر 1442 لموظفي الدولة

تقررت إجازة القطاع العام من يوم الخميس الموافق 24 من شهر رمضان بعد الانتهاء من الدوام إلى يوم الإثنين الموافق الخامس من شوال القادم.

اجازة عيد الفطر 1442 القطاع الخاص وغير الربحي

والقطاع الخاص تم تحديد موعد اجازة عيد الفطر المبارك وهي من بعد دوام يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر رمضان المبارك إلى نهاية الإجازة بعد أربعة أيام.

هذا و قد نوهت وزارة الصحة و ناشدت جموع المواطنين في كافة أنحاء البلاد إلى الالتزام بالاجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة حيث أن فيروس كورونا في ذروة انتشاره هذا الأيام حيث أن المواطنين يميلون إلى الزيارات العائلية في الإجازات لذلك طبقا للائحة التنفيذية لنظام العمل تقررت اجازة عيد الفطر المبارك مع التشديد على الالتزام بالتباعد من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين متمنين لكم اجازة سعيدة مع عائلاتكم.

و أيضا أعلنت المديرية العامة للجوازات استمرار العمل في مناطقها خلال العطلة من أجل بعض الأمور الضرورية التي لا غنى عنها على مدار الأيام.