القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم بالدوري الانجليزي

نتابع معكم تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم ضمن منافسات ومباريات الاسبوع الخامس والثلاثون من عمر الدوري الانجليزي الممتاز، كما تعرض لكم موعد مباراة تشيلسي ومان سيتي اليوم وأهم تفاصيل أهم مباريات اليوم حيث أن اليوم السبت الموافق 8 مايو يشهد العديد من المباريات الهامة لعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وبعد انتهاء المباراة نعرض لكم نتيجة تشيلسي ومانشستر سيتي علي موقعنا المميز ثقفني فتابعونا.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية العالمية علي حقوق بث مباراة مان سيتي وتشيلسي اليوم بالدوري الانجليزي، كما تقوم بعرض جميع مباريات البريمير ليج بالكامل.

وتقوم بعرض المباريات بالتعليق العربي علي شاشاتها المميزة بتقنية الشاشة الفائقة HD، وقد قامت بين سبورت الرياضية بالإعلان عن معلق مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي ليكون هو المعلق الشهير حفيظ دراجي.

القمر الصناعي تردد قناة bein sport HD 1 premium تصحيح الخطا/ الترميز يوتلسات 8 غرب 11013 افقي 2/3 – 27500 استرا 11547 افقي 2/3 – 27500

تشيلسي ضد مانشستر سيتي تردد قناة bein sport HD 1 premiumموعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي

تبدأ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي اليوم السبت الموافق 8 مايو وهذا في تمام الساعة:

4:30 م بتوقيت غرينيتش

5:30 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

6:30 م بتوقيت مصر والسودان وليبيا

7:30 م بتوقيت العراق والسعودية وسوريا

8:30 م بتوقيت الإمارات وعمان

Sky sport main event 11221 27500 tv2 sport premium 11385 30000 supersport 3 12245 30000

مباراة توتنهام ضد ليدز الساعة 1:30 م بتوقيت مصر 2:30 م بتوقيت السعودية

مباراة نابولي وسبيزيا الساعة 3:00 م بتوقيت القاهرة 4:00 م بتوقيت السعودية

مباراة دورتموند ولايبزيغ الساعة 3:30 م بتوقيت القاهرة 4:30 م بتوقيت السعودية

مباراة برشلونة واتيلتكو مدريد الساعة 4:15 م بتوقيت القاهرة 5:15 م بتوقيت السعودية

مباراة مان سيتي ضد تشيلسي الساعة 6:30 م بتوقيت القاهرة 7:30 م بتوقيت السعودية

مباراة البايرن وبروسيا مونشنغلادباخ الساعة 6:30 م بتوقيت القاهرة 7:30 م بتوقيت السعودية

مباراة ليفربول وساوثهامبتون الساعة 9:15 م بتوقيت القاهرة 10:15 م بتوقيت السعودية

مباراة الانتاج الحربي والمقاولون العرب الساعة 9:30 م بتوقيت القاهرة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتيأهم مباريات اليومنتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

سنوافيكم بتفاصيل نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم بعد انتهاء المباراة المرتقبة علي موقعنا المميز ثقفني، كما نعرض لكم تفاصيل ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بعد انتهاءها، تابعونا يوميا لمعرفة القنوات الناقلة لأهم مباريات اليوم.